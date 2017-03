Stiller spørsmål ved Real Madrids «BBC»

Burde Real Madrid fortsette å spille med sin berømte «BBC»-trio? Spørsmålet er blitt et tema i spansk presse.

Real Madris spilte uten hverken Cristiano Ronaldo, som ble hvilt, eller suspenderte Gareth Bale da de valset over Eibar og vant 4-1 denne helgen.

Den overbevisende prestasjonen har fått spansk sportspresse til å lure på om laget faktisk er bedre uten sin berømte angrepstrio bestående av Bale, Karim Benzema og Cristiano Ronaldo – også kalt «BBC».

Avisen Marca påpeker at Real Madrid har en høyere seiersprosent når hele trioen ikke er til stede (74 prosent) enn når «BBC» spiller sammen (70 prosent).

I mandagens papiravis har de trukket frem seks grunner til at de tre stjernene bør spille fra start i tirsdagens Champions League-kamp mot Napoli, og seks grunner til at trioen ikke burde starte sammen:

JA TIL BBC:

1. Real Madrid har vunnet Champions League to ganger siden Bale, Benzema og Ronaldo begynte å spille sammen. Trioen spilte sammen i finalene både i 2014 og 2016.

2. De leverer alltid ved de store anledningene: Både Benzema og Ronaldo (2) scoret da Bayern München ble knust over to kamper i 2014, det samme gjelder da de tok seg videre mot Schalke 04 i 2015, og Cristiano Ronaldo scoret hat trick i comebacket mot Wolfsburg i fjor.

3. Ronaldo og Bale spilte ikke i helgen, så de er uthvilte. Benzema scoret to mål og ser ut til å ha funnet tilbake formen.

4. Zidane har alltid sagt at han ikke kommer til å røre ved sin supertrio. «BBC er udiskuterbare, de er de beste», sa franskmannen da han tok over som Real Madrid-trener.

5. Det vil oppstå rom mot Napoli. Italienerne ligger ute etter den første kampen, så de kommer til å angripe mot Real Madrid. Da kan det oppstå store kontringsrom – da trives «BBC» aller best.

6. Bare deres tilstedeværelse er en trussel. Med «BBC» på banen vil Napoli frykte å gjøre enhver feil, ettersom de vet at de kan bli straffet av stjernetrioen når som helst.

NEI TIL BBC:

1. Laget er mye mer balansert uten dem. Real Madrid viste mot Eibar, da Ronaldo og Bale ikke spilte, at alle spillerne jobbet både i forsvar og angrep. En slik innstilling er viktig når laget skal forsvare en 3-1-ledelse i returoppgjøret mot Napoli.

2. Zidane har større taktisk frihet uten BBC. Hvis alle de tre angriperne skal spille, er det nærmest obligatorisk å stille i 4-3-3-formasjon. Uten hele trioen kan Zidane for eksempel variere med en 4-2-3-1-formasjon der James Rodríguez spiller offensiv midtbanespiller.

3. Den overbevisende 4-1-seieren mot Eibar i helgen bør være grunn nok til ikke å endre noe på laget.

4. «BBC» er ikke på sitt beste akkurat nå. Bale har ikke helt funnet formen etter tre måneder ute med skade, og Ronaldo har kjent litt på en mindre skade den siste tiden. Det vil ikke være utenkelig å la en av dem hvile.

5. Det er mange gode alternativer i Real Madrid-angrepet. Både James Rodríguez, Marco Asensio, Isco og Lucas Vázquez er i storform.

6. 3-1-fordelen fra den første kampen betyr at Real Madrid ikke nødvendigvis trenger å score mål mot Napoli. Dermed kan Zidane vurdere å stille et litt mer defensivt lag for å unngå baklengsmål og sikre avansementet.

VGs tips: Ny Madrid-seier

Zinédine Zidane har hele troppen til disposisjon, minus midtstopper Raphaël Varane, når han skal forsøke å fortsette veien mot en ny Champions League-triumf. På spørsmål om han kommer til å starte med Bale, Benzema og Ronaldo mot Napoli, svarer franskmannen kryptisk:

– Alle kan mene det de vil om hvem som bør spille. Det jeg er fornøyd med, er at jeg har hele troppen tilgjengelig. Det er det viktigste.

Et stort sett skadefritt Real Madrid – med tanke på alle de alternativene de har både på banen og på benken – bør være for sterkt for Napoli, selv om det kan komme mål i begge ender når de offensive topplagene møtes.

Vi tror Real Madrid øker ledelsen fra den første kampen, og spiller derfor borteseier til Real Madrid til 2,25 i odds. Kampen vises på Viasat Fotball. Spillestopp er klokken 20.40.