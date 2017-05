Stabæk vil vurdere Telenor Arena-spill

Stabæk utelukker ikke å spille på Telenor Arena igjen mens klubbens nye arena skal bygges.

De ble kastet ut av Fornebu-arenaen etter 2011-sesongen. Men nå kan Stabæk være på vei tilbake til sin gamle storstue – som et mellomstopp før den nye arenaen står klar på Bekkestua.

Det er nemlig allerede vedtatt at slitne Nadderud Stadion skal rives, og at Stabæk skal flytte inn i en ny arena med 8.000 tilskuerplasser – et steinkast unna den nåværende hjemmebanen – med håp om byggestart mellom 2018 og 2020.

Til Budstikka bekrefter Stabæk at Telenor Arena er et reelt alternativ når klubben skal finne en midlertidig hjemmebane under byggingen.

– Selvfølgelig vil vi vurdere å spille i Telenor Arena i den tiden Nadderud ikke er tilgjengelig. Hvis eierne vil la oss spille der, så er vi selvfølgelig interessert i det. Vi ønsker jo å spille så nærme vårt eget «hjem» som mulig, sier daglig leder i Stabæk Fotball, Jon Tunold, til avisen.

På spørsmål om ikke noen vil synes det er rart å spille et sted de allerede er blitt kastet ut fra, svarer han:

– Vi kan ikke leve ut ifra det som har skjedd i historien tidligere. Vi må jo søke de mulighetene som er riktige for oss. Og det er jo ikke sikkert at det er Telenor Arena.

Stabæk flyttet fra Nadderud stadion til Telenor Arena foran 2009-sesongen. De var regjerende mestere og hadde store ambisjoner om spill i Europa og svimlende vekst i anlegget på Fornebu.

Men det ble et økonomisk mareritt. Klubben hadde ikke råd til å dekke de årlige utgiftene, og de sportslige resultatene led som følge av det; tredjeplass i 2009, 12. plass i 2010 og 10. plass i 2011 ble resultatene. Deretter rykket klubben ned etter den første sesongen tilbake på Nadderud.

Nå går det imidlertid bedre med det sportslige i bærumsklubben. Seier over Viking mandag kveld vil sende Ohi Omoijuanfo og hans lagkameratene opp i ryggen på Rosenborg, bare ett poeng bak de trønderske serielederne.

Viking står med kun ett av 12 mulige poeng på bortebane, og det er vanskelig å se for seg at motgangen skal snu borte mot Stabæk, på en Nadderud-gressmatte som mange har slitt på denne sesongen.

Viking står med kun ett av 12 mulige poeng på bortebane, og det er vanskelig å se for seg at motgangen skal snu borte mot Stabæk, på en Nadderud-gressmatte som mange har slitt på denne sesongen.