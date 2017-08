Spesiell sykdom kan snyte Premier League-klubber for stjernekjøp

Storklubber i Premier League sikler etter midtbanespilleren Jean Michaël Seri (26). Men Nice-stjernen drar trolig til Barcelona.

Den franske avisen L'Équipe skriver at Seri og hans representanter har blitt enige med Barcelona om en fireårskontrakt. Den katalanske klubben er foreløpig ikke enig med Nice, men en overgang for drøye 40 millioner euro skal være høyaktuelt.

Spilleren, som ble hentet til Nice for bare 700.000 euro for to år siden, er ifølge The Guardian også sterkt ønsket av både Arsenal og Liverpool.

Frostknuter

Men det er grunn til å tro at en overgang til kaldere strøk neppe er aktuelt for ivorianeren. Han lider nemlig av den sjeldne sykdommen frostknuter, som gjør at han får betente sår på tærne dersom de utsettes for kulde og fuktighet.

– Jeg har et problem med tærne mine, så jeg ser ikke for meg å spille i et land hvor det er kaldt. Jeg har inngrodde tånegler, og når det er kaldt, trenger jeg spesiell behandling. Jeg får vondt overalt og sliter med å trene, sa Seri i et intervju med L'Équipe i februar.

– Dessuten er spillestil viktig for meg. Jeg ser ikke for meg å dra til et lag som ikke spiller fin fotball, sa han.

Barcelona høres unektelig mer aktuelt ut enn Premier League for den lille midtbanespilleren (168 cm). Han har også tidligere har uttalt at Barcelona-legenden Xavi er hans store forbilde.

Etter Nices 2-0-seier over Troyes lørdag, fikk Seri spørsmål fra franske Canal + om de påståtte forhandlingene med Barcelona.

– Jeg vet ingenting om det. Jeg er Nice-spiller i dag, svarte mannen som leverte syv scoringer og ti målgivende pasninger i fransk Ligue 1 forrige sesong.

VGs tips: Napoli-seier

Tirsdag kveld tar Nice imot Napoli i returoppgjøret i Champions League-play off, etter å ha tapt 2-0 i den første kampen.

Nice fikk to viktige spillere utvist i Italia, midtbanespilleren Vincent Koziello og spissen Alassane Pléa, og stiller derfor svekket. Napoli var så mye bedre i den første kampen at de burde vunnet med enda flere mål, og vi tror ikke Nice klarer å hamle opp med italienerne denne gangen heller.

Derfor anbefaler vi følgende spill: Napoli-seier borte mot Nice til 1,75 i odds. Kampen vises på Viasat Fotball. Spillestopp er klokken 20.40.