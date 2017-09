Spania-stjernen hylles: – Selv ikke Messi har vært i nærheten

Lovordene hagler over Isco (25) etter den makeløse prestasjonen mot Italia lørdag kveld.

– Jeg led mye mot Isco, sier den italienske PSG-profilen Marco Verratti, som lørdag kveld ble offer for en nådeløs «luke» i møte med Isco, som du kan se herje i videovinduet over.

Isco scoret to mål da Spania valset over Italia og vant 3-0 på Santiago Bernabéu. Etter kampen har han blitt hyllet fra alle kanter, og oppstyret har på ingen måte lagt seg idet det nærmer seg ny landskamp, borte mot Liechtenstein tirsdag kveld.

– Jeg ble slått i bakken av prestasjonen hans. Selv ikke Lionel Messi har vært i nærheten av det nivået. Da jeg så ham slå tunnel på meg, følte jeg for å stå og applaudere selv, sier Verratti ifølge Daily Mail.

Her kan du se den ydmykende «luka» det er snakk om:

– Magi

Verratti var ikke den eneste som lot seg forbause av Isco-showet i Madrid lørdag kveld. Også den italienske landslagssjefen Giampiero Ventura delte ut noen trivelige gloser om Spanias nummer 22.

– Det var vakkert å se Isco live. Han er en stor spiller som gjorde utrolige ting. Han ydmyket motstanderne sine. Han har utrolig klasse, mer enn alle andre på banen, sier Ventura ifølge ESPN.

Iscos lagkamerat på både klubb- og landslag, Marco Asensio, er full av beundring etter midtbanespillerens oppvisning.

– Isco viste nok en gang at han er en vanvittig fotballspiller. Det er magi. Han scoret to fantastiske mål, leverte en enorm kamp og gjorde ting jeg knapt har sett andre spillere gjøre før. Han må gratuleres, sier Asensio ifølge RMC.

«Paven FrancIsco»



Isco-feberen herjer i spanske medier i starten av denne uken. «Iscos oppvisning forbløffer fotballplaneten», skriver Madrid-avisen Marca på sin forside mandag.

På innsiden av avisen er de tre første sidene viet utelukkende til omtale av Isco. «Fotballverdenen har overgitt seg til Isco», skriver avisen, som går gjennom hvordan den Málaga-fødte ballkunstneren på under et år har gått fra reserve på landslaget og benkesliter i Real Madrid til en nøkkelspiller for både klubb- og landslag.

Marca har samlet noen av reaksjonene på Iscos kamp fra medier verden over. «Kongen av Bernabéu», skriver franske L'Équipe, mens argentinske Olé går enda lengre: «Paven FrancIsco».

– Det overrasker meg ikke, for jeg vet hva som bor i ham. Det gjør meg veldig glad, for han er en ydmyk og snill gutt. I tillegg til å være god på banen, er han en gutt som er godt likt i garderoben, alltid smilende og viktig for samholdet i laget, sier den tidligere Spania-stopperen Fernando Hierro til avisen.

