Solbakkens forsvar er Europas beste på hjemmebane

FC København-sjef Ståle Solbakken forklarer hemmeligheten bak lagets defensive suksess i Europa: Kontinuitet, soneforsvar og et bunnsolid stopperpar.

– Hvis vi skal ha noen som helst sjanse til å hevde oss i europeisk fotball, så må forsvarsspillet være på plass, sier Solbakken til VG før torsdagens Europa League-kamp mot Ajax i Parken.

Og det er vel ingen som kan hevde at ikke forsvarsspillet er på plass. København har spilt syv hjemmekamper i Europa denne sesongen, hvis man legger sammen Champions League-kvalifisering, -gruppespill og Europa League-sluttspill. Solbakkens menn har fortsatt ikke sluppet inn et eneste mål.

Frem til Edinson Cavani scoret for Paris Saint-Germain i dramaet på Camp Nou onsdag var Barcelona det eneste andre laget uten baklengsmål på hjemmebane i Europa.

– En slik statistikk handler litt om stolpe inn og stolpe ut i de avgjørende situasjonene. Men det handler om at hele laget forsvarer seg sammen, og at alle vet hva de skal gjøre til enhver tid, sier Solbakken.

Sjeldent soneforsvar

Det er ikke bare på hjemmebane at forsvaret hans er som en vegg. På 14 kamper i europeiske turneringer har København kun sluppet inn fem mål – og aldri mer enn ett mål per kamp.

Solbakken mener at lagets «rene soneforsvar», som innebærer at alle spillerne forsvarer seg i soner i stedet for å markere bestemte motspillere, bidrar til å gjøre dem til et godt defensivt lag.

– Vi dyrker et rent soneforsvar, som det er veldig få som gjør. Jeg mener at det fungerer bedre når ti utespillere forflytter seg sammen hvis den felles forståelsen er der, sier Solbakken og utdyper:

– I Europa er det veldig få trenere som behersker soneforsvar. Dessuten speiler fotballen samfunnet ellers, og det er flere og flere individer som vil ha større frihet. Det gjør at et rendyrket soneforsvar, som krever at absolutt alle spillerne tar del i det, blir vanskeligere. De aller fleste lag har én, to eller tre spillere som har egne regler og slipper å jobbe like mye som andre i forsvar.

Selv om København har kjøpt og solgt noen spillere, så har de over flere år beholdt mange av de samme spillerne, noe Solbakken mener er viktig for å utvikle et solid kollektiv.

– Disse guttene har spilt veldig mye sammen. Det er 7-8 mann som har spilt mye sammen over lang tid. Den kontinuiteten er viktig, sier FCK-sjefen.

Stopperduoen er nøkkelen

Selv om han er opptatt av at fotball er et lagspill, går han med på at to spillere er ekstra viktige for lagets defensive suksess: Midtstopperne Mathias «Zanka» Jørgensen og Erik Johansson.

– De to er kanskje den største nøkkelen hvis du skal peke på to spillere. Zanka har spilt for meg under to perioder. Erik er en fornuftig mann. De tenker likt og er trygge med ball, og det er viktig å påpeke at godt forsvarsspill også handler om ikke å miste ballen, så det er viktig å kunne beholde den og hvile med den, sier Solbakken, som tror duoen kunne spilt sammen «i de aller fleste klubber i Europa».

SOLID STOPPERPAR: Mathias 'Zanka' Jørgensen og Erik Johansson feirer etter avansement mot Ludogorets i Europa League i februar. Foto: Jens Dresling , AP

På Solbakkens lag skal alle jobbe i forsvar, fra høyrebacken til spissen. Kanskje er det litt av grunnen til at Rosenborgs stjernesignering Nicklas Bendtner ikke har vært ønsket av København, til tross for at han har trent med klubben ved flere anledninger.

– Vi har aldri hatt planer om å hente Bendtner. I den posisjonen har vi vært godt besatt, og det er vi nå også. Vi har aldri vært i dialog med ham om det, sier Solbakken.

