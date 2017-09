Solbakken refser dansk EM-helt: – Vrøvl

FC København-trener Ståle Solbakken (49) satte ikke pris på å bli kalt «en presset mann» denne helgen.

Nordmannen brøt ut i ellevill jubel da laget hans sikret en meget viktig 4-3-seier over FC Midtjylland søndag. Seieren førte til at København, som har fått en skuffende start på sesongen, holder en avstand på syv poeng opp til serieleder Nordsjælland.

På dansk Canal 9 kommenterte Superliga-ekspert Flemming Povlsen, den tidligere Borussia Dortmund-profilen som var en del av danskenes gull-lag i 1992-EM, at Solbakkens seiersdans var en reaksjon fra «en presset mann fra alle sider, som følte en forløsning».

Det fikk Solbakken til å reagere.

– Flemming Povlsen sier mye vrøvl. Jeg satt i garderoben og hørte på hva han sa. Han vrøvler. Jeg har ingenting med en presset mann å gjøre. Jeg har vært i 100 situasjoner som er mye verre enn dette, sa Solbakken ifølge BT.

Derfor dyttet Solbakken mikrofonen i ansiktet på TV-ekspert:

– Det er dumme ting han sier

Den ekstatiske feiringen forklarte han på følgende vis:

– Dette var til ære for vårt publikum. For første gang denne sesongen var det den stemningen jeg ønsket meg, hvor publikum støttet laget. Det har vært begravelsesstemning altfor lenge, og altfor få tilskuere.

FÅR HØRE DET: Den danske EM-vinneren Flemming Povlsen, her under en UEFA-trekning i 2009. Foto: Andreas Szlavik , AP

Solbakkens nye mannskap er redusert sammenlignet med de foregående sesongene. Imponerende prestasjoner i hjemlige turneringer og ute i Europa har ført til at midtbanemotor Thomas Delaney, stopperen Mathias «Zanka» Jørgensen, spissen Andreas Cornelius og backen Ludwig Augustinsson er blitt solgt til europeiske toppklubber.

Dette, kombinert med flere skader, har ført til en skuffende start på sesongen: Sjetteplass og 12 poeng etter åtte kamper er under pari for stormakten fra hovedstaden, som mistet Champions League-plassen på bortemål mot aserbajdsjanske Qarabag.

«Vi har vært uheldige», mener Solbakken, som avslutter med et nytt stikk til Flemming Povlsen:

– Han er så heldig at han skal se oss i Europa, for det er dumme ting han sier, så det kan være han vil analysere oss litt bedre der.

Solbakken plukker ut sine fem største skuffelser i Europa:

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



