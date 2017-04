Slik vil Mourinho løse Uniteds målproblem

Manchester United scorer færrest mål av topplagene i Premier League. José Mourinho (54) mener laget trenger en ny måltyv.

Manchester United har et målproblem. Tallene forteller hele historien: Liverpool har scoret 66 mål, Chelsea 62, Arsenal 61, Tottenham 60, Manchester City 57 og Everton 53.

United har bare scoret 43 seriemål. Det er ett mindre enn 13. plass Bournemouth.

– Vi har noen spillere som ikke virkelig er forelsket i å score mål, sier José Mourinho ifølge Manchester Evening News.

Savner killerinstinkt

Målvegringen er spesielt problematisk på Old Trafford. På hjemmebane har United bare scoret 21 mål – det er fire hjemmemål mindre enn 17. plass Hull.

De siste ukene har virkelig satt søkelyset på Uniteds store vanskeligheter med å nedkjempe motstandere som kommer til Manchester med en ultradefensiv innstilling og et håp om å rappe med seg ett poeng. Mourinhos menn har spilt uavgjort i fem av de seks siste hjemmekampene, mot Liverpool, Hull, Bournemouth, West Bromwich og Everton.

På disse kampene har laget kun scoret fem mål.

– Spillerne er gode, de er kreative, de kan skape mye. Men de har ikke det naturlige killerinstinktet, sier Mourinho.

Roser gammel United-helt

Når United spiller på hjemmebane, dominerer de som regel motstanderne i banespillet, men manageren mener de mangler den målsniken som kan gjøre dominansen om til tellende scoringer. Og han tror en av klubbens gamle helter kunne vært løsningen: Javier «Chicharito» Hernández.

– Jeg tror han enkelt ville scoret 20 mål for oss, selv om han bare hadde kommet inn fra benken de siste 10-20 minuttene. Han er den fyren som naturlig plasserer seg der ballen kommer, dukker opp når keeperen gir retur og scorer, sier Mourinho.

«Chicharito» har banket inn mål på bestilling for Bayer Leverkusen siden han forlot Manchester United i 2015. Det er ikke første gang Mourinho nevner ham; for en måned siden sa han til BBC at meksikaneren, i tillegg til Danny Welbeck og Ángel Di María, er spillere han aldri ville solgt hvis han var i klubben da de spilte der.

Zlatan Ibrahimovic har båret et tungt scoringsansvar på sine skuldre denne sesongen, med 16 fulltreffere i Premier League. Bortsett fra svensken er det tynt på målfronten; Juan Mata har seks seriemål, Paul Pogba har fire, og trioen Anthony Martial–Henrikh Mkhitaryan–Marcus Rashford har tre hver.

– Kommer vi til å kjøpe en spiss? Kanskje, kanskje, hinter Mourinho.

