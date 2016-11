Slik tjener talentfabrikken FC Porto milliarder

FC Porto har ikke flest fans og kommer fra «bare» den nest største byen i Portugal. Men effektiviteten på kjøp og salg av spillere er det få klubber i verden som slår dem på.

Etter en skjev start har FC Porto vunnet sine to siste kamper i Champions League-gruppe G, og holder dermed annenplassen bak suverene Leicester – men er to poeng foran kveldens motstander FC København. Portugisisk seier over Ståle Solbakkens lag betyr at FC Porto er klar for det direkte utslagsspillet på nyåret.

Laget vant Champions League i 2004. Siden har de på imponerende vis hengt bra med i de europeiske cupene – senest i 2011 ble laget Europa League-mester.

Hvordan får de det til? Klubbens metode er enkelt fortalt å hele tiden bedre den økonomiske situasjonen ved å selge sine beste spillere til andre klubber med større økonomiske ressurser. Men Porto finner hele tiden erstattere som sørger for at suksessen fortsetter.

Det hele gjøres ved beinhardt talentarbeid i Sør-Amerika. Hovedsakelig Argentina og Brasil «støvsuges» for talenter, man utdanner dem så grundig og så håper man på at to eller tre av dem skal bli den nye Thiago Silva, João Moutinho, Hulk eller Radamel Falcao.

Ta Falcao for eksempel. Han ble kjøpt for en «slikk og ingenting» av argentinske River Plate i 2009. To sesonger senere ble den colombianske avslutteren solgt videre til Atlético Madrid for drøyt 300 millioner kroner.

STJERNE: Radamel Falcao hadde stor suksess i Porto og Atlético Madrid. Litt mindre i Man.Utd. og Chelsea. Nå er han tilbake i Monaco. Her fra en pressekonferanse tidligere i november. Foto: Valery Hache , AFP

Eller James Rodríguez, som ble handlet inn fra Buenos Aires-klubben Banfield i 2010 for omtrent 30 millioner kroner, ifølge Aftonbladets Champions League-magasin. Tre sesonger ble han solgt for det tidobbelte til da tungt satsende Monaco.

Danilo ble hentet fra Santos i 2011 for nærmere 50 millioner kroner. I 2015 ble høyrebacken solgt videre til Real Madrid for rundt regnet 270 millioner kroner.

Nå videreforedler klubben portugisere også – som for eksempel Ricardo Carvalho og Paulo Ferreira, som ble solgt i en pakke til Chelsea da José Mourinho begynte i London-klubben i 2004.

Men i stor grad handler det om spilleroverganger fra Sør-Amerika. Og det kan man gjøre grunnet den nære relasjonen til Brasil og milde arbeidsmarkedslover i hjemlandet.

Den neste store stjernen – han er riktignok portugisisk – er muligens André Silva. Han har representert Portugals landslag i alle yngre årsklasser, men har imponert såpass mye i høst at han nå også er med i A-lagstroppen. 21-åringen er for tiden på annenplass på toppscorerlisten i portugisisk Primeira Liga.

Konkurransedyktig



Videreutvikling av talenter er selvfølgelig ikke det eneste sporet man kjører på. Det er viktig også å spille i Champions League for å hele tiden gjøre laget konkurransedyktig.

Til kveldens kamp kommer laget med fin form med åtte strake kamper uten tap etter ordinær spilletid. Kun Miguel Layún (f) og Ruben Neves (mb) er tvilsomme for spill.

FC København har bare tapt én av 30 siste oppgjør i alle turneringer, ifølge uefa.com. Og klarte 1–1 i det omvendte oppgjøret i september. Mangler Danny Amankwaa (mb), og angriperne Andreas Corneliusen og Federico Santander (a).

Porto er kanskje ikke like teknisk begavet som for noen år siden. Og legger seg muligens dypt her for å kjøre på kontringer. Tøff kamp å spå, men uavgjort er et sannsynlig utfall.