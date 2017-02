Slik tjener Sevilla milliarder

Sevilla kjøper inn billig og selger dyrt. Likevel vinner klubben troféer.

Den spanske toppklubben har bare gått på ett tap på åtte siste kamper (alle turneringer), holder tredjeplass i La Liga og i kveld møter spanjolene et formsvakt Leicester City i den første av to Champions League-åttedelsfinaler.

Sevilla kom seg i høst på andreplass i CL-gruppe med Juventus, Lyon og Dinamo Zagreb. Målt opp mot de to store i hjemlandet - Barcelona og Real Madrid - er ikke Sevilla i nærheten ressursmessig. Likevel har klubben virkelig levert Europa League med tre finaletriumfer på rad - senest mot Liverpool i fjor. De har vunnet den turneringen fem ganger på elleve seneste sesonger.

Hvordan får de det til? Klubbens metode er enkelt fortalt å hele tiden bedre den økonomiske situasjonen ved å selge sine beste spillere til andre klubber med større finansielle muskler.

Sommeren 2013 solgte man Jésus Navas og toppscorer Álvaro Negredo til Manchester City. Sesongen etter ble kapteinen Ivan Rakitic overført til Barcelona - og laget vant Europa League igjen. Den påfølgende sesongen solgte man Aleix Vidal til Barcelona og Carlos Bacca til Milan - og igjen ble laget Europa League-mester.

Transittklubb



I sommer forsvant toppscorer Kévin Gameiro til Atlético Madrid. Senere dro ytterligere 12 spillere, og trener Unai Emery forsvant til Paris Saint-Germain. Elleve nye spillere kom inn. Og Chiles landslagssjef Jorge Sampaoli. Likevel har kveldens verter klart å følge opp fra fjorårets suksses - for øvrig helt i motsetning til Leicester City.

– 16 Sevilla-folk følger diverse ligaer tett. I de første fem månedene ser vi mye fotball, men uten noe spesifikke mål. Vi bare samler inn informasjon. Hver måned setter vi opp en ideell førsteellever for hver liga. I desember går vi mer grundig til verks i å følge enkeltspillere, og begynner å bygge profiler, forteller Sevilla-sportsdirektør Ramón Rodriguez Verdejo, som bare kalles Monchi (48).

Han overtok direktørollen i 2000, da klubben var på randen av en økonomisk krise, og hadde akkurat rykket ned til andre nivå. Monchi er hovedarkitekten bak suksessen.

– Når vi har bygget rundt 250 profiler over mulige nye spillere i alle posisjoner, så er det kanskje ti av dem som passer, sier han til The Guardian.

Neste fase er spillerforhandlinger. Her er det viktig å kjenne markedet, ha et alternativ og å være realistisk. Det er ikke alltid man ender opp med å signere førstevalget.

– En spiller vil kanskje si at «Chelsea vil ha meg» i et håp om å sikre seg bedre betingelser hos oss. Da svarer jeg bare: «I så fall, hvorfor bruker du tiden din på å snakke med meg?»

– Jeg forsøker å bli godt kjent med den nye spilleren. Selger byen og klubben. Sevilla FC er en seriøs fotballklubb som alltid betaler lønnen. Akkurat det høres kanskje trivielt ut, men er ikke det, understreker Monchi.

POPULÆR: Sevillas-sportsdirektør Monchi skal være blant de mest ettertrakede i den stillingen blant Europas toppklubber. Her poserer den tidligere Sevilla-keeperen med klubbemblemet. Foto: Miguel Angel Morenatti , AP

Han kan liste opp et stjernelag av spillere som har gått karriereveien innom den sørspanske klubben. Dani Alves, Martin Cáceres, Júlio Baptista, Gary Medel, Seydou Keita, Christian Poulsen, Luis Fabiano - blant annet. På ungdomssiden har man fått frem Sergio Ramos, Alberto Moreno og José Antonio Reyes, for å nevne noen.

Den nye er at laget henter inn voksne spillere med karrierer som dufter av stagnasjon. Og får i gang karriereløpet deres. Sevilla tilbyr omtanke, får spillerne til å føle seg viktige, satt pris på. Som i tilfellene Steven N'Zonzi (28) og Samir Nasri (29). I januar kom Stevan Jovetic (27) på lån fra Inter.

– Hvis du vet noe om fotball, vet du at Sevilla har tatt inn mange spillere og brakt dem mot toppen. Jeg visste at denne klubben var den rette for meg, hevder Samir Nasri, som er på lån fra Manchester City.

Såpass bra har det gått denne sesongen at spekulasjonene har gått på at sesongens ferske trener Jorge Sampaoli skal være på vei til Barcelona. Men først er det inneværende sesong og kveldens kamp som gjelder.

Det er helst kreativ og angrepsorientert fotball som vertene tilbyr. Sevilla har vunnet sine to siste ligaoppgjør. Laget har banket inn 46 seriemål, noe som bare Barcelona og Real Madrid overgår i inneværende sesong.

Her mangler Nico Pareja (f), Benoit Tremoulinas (f) og Gabriel Mercado (f).

Leicesters 2016/17-sesong er i ferd med å bli en eneste stor skuffelse for lagets supportere etter fjorårets kjempesuksess. Laget vant riktignok høstens Champions League-pulje foran Porto, FC København og Club Brugge. Men bare én av bortekampene endte med triumf. Mot Porto røk et reserve-preget Leicester -lag sågar 0-5.

Engelskmennene har kun vunnet én av åtte seneste matcher (alle turneringer). Lørdag røk laget ut for et ti-mannsterkt Millwall i FA-cupen (0-1). Islam Slimani (a) og Leonardo Ulloa (a) er tvilsomme i aften.

Vi går for hjemmeseier i et 0-1-handikappspill til 2,00 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball viser kampen.