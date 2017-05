Slik skal Tottenham unngå Wembley-krise

Tottenham har kun vunnet én av ni siste kamper på Wembley. Derfor tar manager Mauricio Pochettino (45) grep for at deres hjemmebane kommende sesong skal bli et fort.

Med fire gjenstående kamper av denne sesongen drar Tottenham en fordel av å spille helgens kamp før Chelsea, og slik kunne sette press på Antonio Contes menn. I kveld er Tottenham vår favoritt borte mot West Ham.

Men Mauricio Pochettino har alt kommet godt i gang med planleggingen av neste sesong der Nord-London-klubben skal spille på nasjonalarenaen i påvente av at deres nye storslåtte hjemmebane blir ferdig til sommeren 2018.

Spurs er i ferd med å gjennomføre sin siste sesong på ærverdige White Hart Lane ubeseiret. Laget har så langt plukket 50 hjemmepoeng, hvilket i følge analyseverkestedet OptaJoe er den høyeste poengsummen noengang i klubbhistorien.

Klubbens eneste «hjemmetap» i inneværende sesong har kommet på Wembley - hvor lagets e-cupmatcher har blitt spilt. Tottenham tapte for Monaco og Bayer Leverkusen i Champions League-gruppespillet, og klarte bare 2-2 mot belgiske Gent i Europa League - og røk ut av den turneringen.

De gikk på en FA-cupsemifinale-smell mot Chelsea på Wembley i april. Slik har Tottenham bare vunnet to av ti dueller etter at «nye» Wembley ble gjenåpnet i 2007. Det var i høstens CL-seier over CSKA Moskva og Ligacupfinalen i 2008.

Hvorfor er det slik at et såpass dyktig Pochettino-lag smuldrer hen på Wembley?

En faktor er størrelsen på Wembley-gressteppet, hevder seriøse The Telegraph. Det måler 7345 kvadratmeter, hvilket er samme størrelse som Premier Leagues nest største bane, Riverside Stadium (Middlesbrough). Tottenhams White Hart Lane-bane er Premier Leagues nest minste på 6700 kvadratmeter.

«Wembley-skrekk»



Det er en forskjell som et profesjonelt fotballlag burde kunne overkomme, vil man kanskje mene. Men Tottenhams spillestil er basert på høyt press på ballfører der man etter gjenvinning går på lynhurtige kontringer. På en større bane kan denne prosessen være litt mer trøblete å gjennomføre effektivt.

Andre årsaker, ifølge storavisen, er at Wembley-gressteppet ikke er så bra som på White Hart Lane og derfor ikke tilpasset Tottenhams kjappe spill. Og at Tottenham-laget med sine mange unge spillere kanskje opp til nå har funnet det en anelse skremmende å spille på en slik mega-arena som Wembley.

Derfor satser Pochettino ganske enkelt på at laget skal trene på Wembley så ofte som mulig i forkant av kommende sesong, som har premiere 12.august. Og slik bli ferdig med lagets «Wembley-skrekk» en gang for alle, skriver The Mirror.

WEMBLEY: Tottenhams spillere og fans må bli vant med storarenaen i tiden fremover. Dette bildet er tatt utenfor stadion i forkant av høstens Champions League-duell mot Monaco. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Allerede i aften kan Pochettino søke råd om utfordringer ved å finne seg til rette på et nytt stadion ved å snakke med managerkollega Slaven Bilic i West Ham.

Fredagens vertskap har nemlig ikke hatt en spesielt vellykket førstesesong på sin hjemmearena, London Stadium, som ifølge The Express er på 10.plass i banestørrelser i Premier League. Kun seks av 17 hjemmekamper er vunnet.

– Kanskje Bilic kan gi råd om overgangen til ny bane. Vi andre ser bare fra utsiden, men kjenner ikke alle realitetene. Det er alltid nye ting, og vi er nødt til å tilpasse oss. Tottenham skal gjøre det bedre enn i innværende sesong, og vi må være klare for alt nytt, sier Pochettino ifølge The Standard.

Tottenham er i hælene på Chelsea i innspurten av inneværende sesong, og har kun tapt én av 13 siste matcher i alle turneringer. Gjestene har ingen nye skader, og kan komme til å starte med samme elleve som i søndagens 2-0-triumf over Arsenal.

West Ham har vunnet én av elleve siste ligakamper - men spilt uavgjort i de tre seneste. Michail Antonio (f), Angelo Ogbonna (f) og Pedro Obiang (mb) er skadet, og Andy Carroll (a) rekker trolig ikke oppgjøret.

Tottenham-oddsen på 1,40 i et HUB-spill er i våre øyne forbausende lavt, selv om gjestene er best og har mest motivasjon. Derfor prøver vi heller et utgangspunkt der vertene er gitt ledelsen 1-0 fra avspark. Borteoddsen blir da 2,00, spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.