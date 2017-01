Slik skal Big Sam få fart på Crystal Palace

Sam Allardyce (62) beholdt landslagssjefsjobben for England i 67 dager. Crystal Palace blir den sjette Premier League-klubben han skal styre unna nedrykk.

Ni tap på tolv siste Premier League-kamper og en drøss med baklengsmål til tross - en hjemmekamp mot jumbolaget Swansea er den type kamp tabellutsatte Crystal Palace bør vinne i kveld for å berge plassen.

Lille julaften ble Sam Allardyce tildelt sjefsansvaret for Sør-London-klubben - bare dagen etter at Alan Pardew (55) fikk fyken etter et katastrofalt 2016.

Sistnevntes statistikk var i realiteten så dårlig at klubben ikke hadde noen annet valg enn å sparke ham. Eller hva skal man si om 0,72 poeng per kamp i kalenderåret? Det var ifølge The Telegraph den svakeste poengflyten per kamp blant alle klubbene i de fire øverste engelske divisjonene i 2016 (før juleprogrammet startet).

Sånn sett passer trolig Sam Allardyce og Crystal Palace som hånd i hanske. For i hele hans managerkarriere har varmerket hans vært å være en «garantist» mot nedrykk.

Ok, anti-nedrykks-imaget stemmer ikke helt på en prikk. Han rykket ned med Notts County fra tredje nivå i 1997. Men han rettet fort opp med å sikre Nottingham-laget opprykk allerede våren etter.

I Premier League har han styrt - med all respekt - middelmådige utgaver av Bolton, Newcastle, Blackburn, West Ham og ifjor Sunderland. Og aldri rykket ned.

Her er grepene Mr. Allardyce kan gjøre for å få Palace på fote igjen - og samtidig løfte egen karriere etter å ha snakket på seg en avskjedigelse fra Englands-jobben:

Vinterovergangsvindu:

Selhurst Park-klubben brukte 50 millioner pund på spillerne Christian Benteke, Andros Townsend og James Tomkins i sommer - hvilket mer enn antyder at klubbformann Steve Parish ikke er redd for å investere. Allardyce demonstrerte i sin Bolton-tid en utsøkt evne til å hente inn rutinerte, men fortsatt brukbare spillere. Senest i januarvinduet ifjor styrket han Sunderland med å plukke inn nye spillere. Jan Kirchoff og Lamine Koné gjorde en kjempejobb defensivt for laget fra nordøst etter at de kom i januar 2016.

Organisere forsvaret:

Bare Swansea, Hull og Sunderland har sluppet inn flere baklengsmål i PL enn Palace. Ifølge The Guardian supplerte forgjenger Pardew spillerne med detaljrike analyser over motstanderne. Det skal ha vært forvirrende for spillerne, og gått på bekostning av tid til forsvarsdrilling. Er det én sak Allardyce er kjent for er det nettopp drilling på dødballsituasjoner og å få laget til å jobbe sammen i forsvar. At han til enhver kamp har forberedt laget på en taktisk plan for å stanse motstanderen fra å spille.

Tilpasse spillestill til spillermateriell:

Palace forsøkte seg på en mer ballbesittelses-orientert fotball under Pardew. Men Allardyce har allerede en tropp som kan passe inn i er mer direkte spillestil. Han har i hvert fall gjor det før - blant annet med West Ham, ifølge Sky Sports. I 2014/15-sesongen var Hammers i PL-statistikkens tetsjikt over crossere og headinger i feltet. Tallene er sammnlignbare med denne sesongens Crystal Palace-utgave. Opp til 2.juledags-runden var det bare Southampton som var bedre på akkurat disse innlegg i feltet.

Sam Allardyce innrømet etter søndagens Arsenal-oppgjør at han med overlegg sparte spillere for at de skal være friske og raske til kveldens match. Klart er at Damien Delaney (f) har sonet ferdig. og at Wilfried Zaha (kant) spiller sin siste kamp før han begynner på oppkjøring for Elfenbenskysten og Afrikamesterskapet.

Paul Clement ble i går Swanseas tredje manager for sesongen. Men etter hva vi forstår skal Alan Curtis lede klubben i kveldens duell. På spillerfronten må Wayne Routledge (mb) og Fernando Llorente (a) helsesjekkes.

NY SWANSEA-SJEF: Paul Clement vil antakelig se sitt nye lag fra tribunen på Selhurst Park. Foto: Carl Recine , Reuters

Waliserne vant det omvendte november-oppgjøret 5-4, men har røket i fem av seks seneste ligakamper. Borte står laget uten seier på åtte forsøk. Laget har holdt buret rent i bare én av ti siste PL-kamper.

Swansea har på relativt kort tid gått fra å være et mønsterbruk til å bli en skikkelig kaosklubb. Tilstanden er ikke så ille for Crystal Palace. Likevel er 1,68 for hjemmeseier litt under det vi hadde håpet på. Men det er den oddsen som tilbys. Spillestopp er kl. 20.55.