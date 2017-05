Slik skaffet Real Madrid seg nok en rekord

Det er en Real Madrid-sesong for rekorder. Søndag sikret de helhvite seg nok en rekord.

Til helgen avsluttes La Ligasesongen, men allerede i onsdagens hengekamp mellom Celta Vigo og Real Madrid kan sistnevnte ta et stort steg mot ligagullet. Barcelona og Real Madrid har fulgt hverandre i tetsjiktet i inneværende sesong – men tar sistnevnte fire poeng på sine to siste kamper vil de sikre sin første ligatittel på fem år.

I vinter ordnet Madrid-klubben seg en milepæl med 40 kamper på rad uten tap. Der slo man Barcelonas gamle rekord med 39 strake oppgjør uten nederlag. Og samtidig slo man sin egen rekord på «bare» 34 matcher.

Nylig rundet Cristiano Ronaldo smått utrolige 400 Real Madrid-nettkjenninger på sine 391 klubbkamper siden 2009. Selve nettkjenningen var en enkel scoring fra kort hold. Men samme aften rundet hovedstads-klubben nok en milepæl.

Scoringsrekord



For etter litt over 12 måneder med Real Madrid-kamper slo man Bayern Münchens tidligere rekord fra 2014 med å score i sin 62. strake kamp, skriver sportsavisen AS. Det skjedde via en frekk frisparkscoring av Nacho etter bare ni minutters spill da Sevillas spillere var opptatt med å stille opp muren.

Seier, uavgjort eller tap, uansett hva det har blitt i inneværende sesong og på slutten av forrige har Los Blancos scoret mål. Vi må helt tilbake til 26. april 2016 der Manchester Citys daværende eminente sisteskanse Joe Hart holdt Real Madrid til 0–0 på Etihad Stadium sist Real Madrid ikke klarte å få hull på byllen. Siden har storlag som Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund og Napoli alle møtt Real – uten å hindre Sergio Ramos & co. mål.

Kanskje mest imponerende var Champions League-bortemøtet mot Atlético Madrid tidligere i mai. Der hadde Real en 3-0-føring i inngangen til returkampen, og kunne lett ha lagt seg bakpå. For i avansement-sammenheng trengte ikke laget å score. Laget kom under et sterkt press i første omgang, og lå under 0–2 før vårsensasjonen Isco reduserte fra kort hold. Akkurat den nettkjenningen sørget for at Real tangerte Bayerns 61 strake kamper med mål-rekord.

Etter hjemmetapet i El Clásico for snart tre uker siden har Real vunnet fire strake La Liga-kamper. Slik er gjestene favoritter på Balaidos stadion.

Celta har hatt et hovedfokus på hjemlig cup og Europa League i 2017. Celta danket ut nettopp Real i Copa del Rey i vinter, og i serien har Galicia-laget blitt påført fem strake tap. Hjemme har vertene unnlatt å score i tre kamper på rad. Her mangler Giuseppe Rossi (a).

Real mangler Daniel Carvajal (f), Nacho (f), Gareth Bale (a). James Rodríguez (mb) er tvilsom for spill.

Det er gjestene som har motivasjonen her, hvilket reflekteres i oddsen. Slik dette står tror vi Real vinner og lander på et borteforslag til 1.45 i et 1-0-handikappspill. Det er ikke rare oddsen og slik er scoringsspill på Karim Benzema (1,75) eller Sergio Ramos (3,50) mulige alternativer. Spillestopp er kl. 20.55 og Viasat Fotball viser kampen.