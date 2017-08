Slik «lurer» PSG systemet med ny monsterovergang

PARIS (VG) Vidunderbarnet Kylian Mbappé (18) blir etter alle soletegn PSG-spiller på Deadline Day. Hvordan er det mulig etter å ha signert Neymar for over to milliarder kroner?

Storklubben fra den franske hovedstaden, som styres av det statseide qatarske selskapet QSI, smadret overgangsrekorden da de hentet den brasilianske superstjernen i begynnelsen av august.

Reaksjonene på overgangssummen var enorme. Det snakkes om at europeiske storklubber, med Barcelona i spissen, ønsker å samle seg i protest mot pengebruken i Paris.

Men i stedet for å bremse ned kjøpefesten, velger PSG tvert imot å tråkke på gasspedalen. Franske medier er samstemte: PSG og Monaco er enige om en overgang på over 1,7 milliard kroner for Kylian Mbappé, den 18 år gamle sensasjonen som forbløffet hele Fotball-Europa denne våren.

Komplisert kjøpsopsjon

Sannheten er at overgangen blir gjennomført på en helt spesiell måte. I praksis blir Mbappé sendt på utlån til PSG frem til neste sesong, med en kjøpsopsjon på over 1,7 milliard kroner. Det skyldes at PSG ikke kan betale overgangssummen denne sommeren uten å bryte Financial Fair Play-reglene.

Se Mbappé ydmyke veteran:

Problemet er at det ikke kan stå i kontrakten at kjøpsopsjonen i Mbappé-utlånet er obligatorisk. Da vil nemlig betalingen av kjøpsopsjonen bli regnet med som en del av denne sommerens utgifter, og da vil PSG være i kjempetrøbbel med UEFAs retningslinjer.

Om ikke overgangen var komplisert nok fra før, er den i hvert fall det nå. Klubbene er enige om summen, og Mbappé skal ha gjennomført den medisinske sjekken, men avtalen er likevel ikke helt i orden.

DERFOR TAR DET TID: Den franske sportavisen L'Équipe forklarer hvorfor Mbappé-overgangen til PSG drar ut. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

I torsdagens papirutgave skriver L'Équipe at Mbappé-overgangen lar vente på seg fordi klubbene må finne en skriftlig avtale som innebærer at kjøpsopsjonen ikke er obligatoriske på papiret, men at den samtidig inneholder nok garantier for at kjøpsopsjonen utløses slik at Monaco unngår å låne ut sin mest verdifulle spiller uten å få solgt ham for 1,7 milliarder kroner neste sommer.

En kjøpsopsjon som utløses dersom PSG unngår nedrykk fra Ligue 1, et scenario som naturligvis er helt uunngåelig, har blitt nevnt som en mulig løsning.

Selger spillere

Den intrikate låneovergangen er ikke det eneste grepet PSG tar for å komme rundt FFP-reglene. Klubben har, slik VG skrev for noen uker siden, kvittet seg med flere spillere for å prøve å balansere regnskapet: Blaise Matuidi (Juventus), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich), Jesé Rodríguez (Stoke) og Jean-Kévin Augustin (RB Leipzig) er blant spillerne som har forlatt hovedstaden.

I løpet av Deadline Day kan også Julian Draxler (linkes til England) og Ángel Di María (Barcelona-aktuell) bli solgt.

PSG satser i tillegg på økte reklameinntekter og nye, mer lukrative avtaler som følge av Neymar-kjøpet for å holde seg innenfor Financial Fair Play-rammene.

VGs tips: Frankrike-seier

Samtidig som han tvinner tommeltotter i påvente av en løsning på sin egen fremtid, gjør Kylian Mbappé seg klar til en særdeles viktig landskamp med det franske landslaget.

Etter sjokktapet mot Sverige i juni er Frankrike mer eller mindre nødt til å vinne torsdagens hjemmekamp mot Nederland for ikke å sette sin egen VM-deltakelse i stor fare.

Det nederlandske laget virker litt utgått på dato i enkelte lagdeler, som i angrep, der Wesley Sneijder (33), Arjen Robben (33) og Robin van Persie (34) ikke er det de en gang var. I forsvar mangler de i tillegg Virgil van Dijk, Daryl Janmaat og Nathan Aké.

Da kan det bli vanskelig å håndtere et fransk angrep bestående av Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kingsley Coman og Olivier Giroud.

Vi anbefaler derfor et spill på Frankrike-seier til 1,50 i odds (spilt ned fra 1,60). Kampen vises på Eurosport Norge. Spillestopp er klokken 20.40.