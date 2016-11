Slik lærte Luis Suárez seg sinnemestring

Luis Suárez (29) måtte vente i fire måneder på sin Barcelona-debut etter å ha bitt Italia-forsvareren Giorgio Chiellini i Brasil-VM 2014. Siden har Uruguay-spilleren holdt seg i skinnet.

Uruguay dro i land en 2-1-hjemmeseier over Ecuador torsdag, og holder annenplass i den søramerikanske VM-kvalifiseringsgruppen før nattens bortekamp mot Chile.

I de siste søramerikanske VM-kvalifiseringene har mellom 25 og 28 poeng vært nok for å komme seg til sluttspillet. Før nattens oppgjør i Santiago og elleve måneder før kvalikslutt står Uruguay med 23 poeng. Noe av æren for den bragden må tilskrives Luis Suárez sine to mål og fire assister på hans syv kamper.

Og ser vi enda litt bakover har det vært fremdrift i uruguayanerens karriere etter at han ble Barcelona-spiller i 2014. I sin første sesong vant han La Liga, spansk cup og Champions League. I 2015/16-sesongen sikret han igjen liga- og cupgull.

Nå var det ikke bare enkelt i starten. Den nevnte bitepisoden ga utestengelse fra Barcelona-spill i sesongens to første måneder.

– Jeg ble behandlet verre enn en fotballpøbel. Straffen på fire måneder i klubbfotball og to år på landslaget var bare altfor streng, og ga ingen mening. Den var nesten strengere enn om jeg hadde blitt tatt for doping, mener Luis Suárez, ifølge Goal.

Men i løpet av «eksilet» fra den katalanske storklubben fikk han tid til å tenke grundig igjennom sine handlinger. Han forteller at kona Sofia, som han har vært sammen med siden han var 15 år, var en god støtte.

– Hun hjalp meg med å korrigere meg selv, hun fikk meg til å innse hvem som var mine ordentlige venner, forteller Suárez.

Han skal umiddelbart ha blånektet for å ha gjort noe galt da hun ringte ham opp etter Italia-kampen og Chiellini-bitingen. Men etter hvert skal Suárez ha innsett feilen sin og åpnet seg for Sofia, skriver Goal.

– Jeg trengte litt tid til å innse realitetene, sier uruguayaneren.

Suárez hadde opp igjennom årene reist til Barcelona mange ganger for å besøke Sofia der hun og hennes familie hadde emigrert. Slik ble det til at da han endelig ble en Barcelona-spiller i 2014, var han på et vis tilbake i kjente omgivelser. Han kjente byen godt, hadde mer familie rundt seg enn i Liverpool og utviklet etter hvert nære vennskap med lagkameratene Lionel Messi, Neymar, Javier Mascherano og Andrés Iniesta.

Nå var det selvsagt ikke slik at han ble overlatt helt til seg selv i Liverpool. Der skal spesielt kapteinen Steven Gerrard tatt seg av ham.

Men det er akkurat som at Barcelona var en ny start i livet. Han hadde blitt noen år eldre. Og selv om det har vært noen aggressive situasjoner i Spania, så har de ikke vært på nivå med biteepisodene med Chiellini og Branislav Ivanovic.



Uruguay, som er Sør-Amerikas minste land, kommer inn i kveldens kamp med en fin 3-1-0-flyt i gruppen. Men tre av disse kampene har vært hjemme i Montevideo.

Chile holder femteplassen som gir playoff-spill mot Oceania-vinneren. Vertene sikret seg ett bortepoeng mot Colombia sist torsdag (0-0: Laget vant sommerens Copa America-turnering i USA, men VM-kvalformen har vært springende.)

Det er tvilsomt om Arsenal-avslutteren Alexis Sánchez blir klar fra skade.

Slik dette står tror vi på en jevn kamp. Uavgjortoddsen står til 3,10, spillestopp er kl. 00.25 og Viaplay viser duellen.