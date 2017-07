Slik lader storlagene opp til ny sesong

Ferien er over for de europeiske storklubbene. Slik forbereder de seg for en ny sesong.

For å korte ned ventetiden til alvoret begynner i midten av august skal storlagene ut i en mix av treningskamper og cuper som Premier League Asia Trophy, International Champions Cup, Emirates Cup og Audi Cup. Manchester United - Real Madrid møtes sågar to ganger - både i California og i UEFAs Super Cupfinale som spilles i Makedonia.

Sommerens kanskje aller heteste overgang til nå er Romelu Lukaku (24) ble mandag klar for Manchester United. Han har rukket å møte sine nye lagkamerater på treningsleir i Los Angeles, og kan få sin debut natt til søndag mot LA Galaxy.

Men allerede onsdag kveld sparker én av storklubbene i gang forsesongen med sin første privatkamp. Det er Liverpool som åpner mot lokallaget, og på papiret en enkel motstand, Tranmere Rovers fra femte nivå i det engelske ligasystemet. Ved lunsjtider torsdag kjører Arsenal i gang med sin treningskamp og en mulig debut for nyervervelsen Alexandere Lacazette (26).

Her er topplagenes treningskamper frem mot seriestart. Oppgjørene er oppført med norsk tid (med forbehold om endringer).

Manchester City:

Treningsleir: USA.

Kamper: 21/7: Manchester United kl. 03.30, 27/7: Real Madrid kl. 05.00, Tottenham 30/7 kl. 00.00, West Ham 4/8 kl. 15.00

Manchester United:

Treningsleir: USA.

Kamper: 16/7: LA Galaxy kl. 04.00, 18/7: Real Salt Lake kl. 04.00, 21/7: Manchester City kl. 03.30, 23/7: Real Madrid kl. 23.00, 27/7: Barcelona kl. 01.30, 30/7: Vålerenga kl. 19.00, 2/8: Sampdoria kl. 20.45, 8/8: Real Madrid kl. 20.45.

Tottenham:

Treningsleir: USA.

Kamper: 23/7: PSG kl. 02.00, 26/7: Roma kl. 02.00, 30/7: Manchester City kl. 00.00, 5/8: Juventus kl. 18.30.

Liverpool:

Treningsleir: Kina/Tyskland.

Kamper: 12/7: Tranmere kl. 20.45, 14/7: Wigan kl. 20.45, 19/7: Crystal Palace kl. 14.30, 22/7: Ukjent motstander kl. 12.00/14.30, 29/7: Hertha Berlin kl. 18.00, 1/8: Bayern München kl. 20.30, 2/8: Ukjent motstander kl. 17.45/20.30, 4/8: Champions League-kvalifisering, 5/8: Athletic Bilbao kl. 18.15.

Chelsea:

Treningsleir: USA.

Kamper: 25/7: Bayern München kl. 13.35, 29/7: Inter kl. 13.35, 6/8: Arsenal kl. 15.00 (Community Shield).

Arsenal:

Treningsleir: Australia/Kina.

Kamper: 13/7: Sydney FC kl. 12.00, 15/7: Western Sydney Wanderers kl. 12.00, 19/7: Bayern München kl. 13.20, 22/7: Chelsea kl. 13.40, 29/7: Benfica kl. 17.20, 30/7: Sevilla kl. 17.20, 6/8: Chelsea kl. 15.00 (Community Shield).

Real Madrid:

Treningsleir: USA.

Kamper: 23/7: Manchester United kl 23.00, 27/7: Manchester City kl. 05.00, 30/7: Barcelona kl. 01.30, 3/8: MLS All-Stars kl. 03.00, 8/8: Manchester United kl. 20.45.

Barcelona:

Treningsleir: USA.

Kamper: 23/7: Juventus 00.00, 27/7: Manchester United kl. 01.30, 30/7: Real Madrid kl. 01.30, 7/8: Chapecoense kl. 20.30.

Juventus:

Treningsleir: Australia.

Kamper: 19/7: Monterrey kl. 04.00, 20/7: UANL Tigres kl. 03.00, 23/7: Barcelona kl. 00.00, 27/7: PSG kl. 02.30, 30/7: Roma kl. 22.00.

PSG:

Treningsleir: USA.

Kamper: 20/7: Roma kl. 03.00, 23/7: Tottenham kl. 02.00, 27/7: Juventus kl. 02.30.

Bayern München:

Treningsleir: Kina.

Kamper: 15/7: Hoffenheim kl. 15.15, 19/7: Arsenal kl. 13.30, 22/7: Milan kl.11.30, 25/7: Chelsea 13.30, 27/7: Inter kl. 13.30, 1/8: Liverpool kl. 20.30, 5/8: Borussia Dortmund kl. 20.30 (tysk Supercup).

Etter syv dager med fysiske tester og knallhard trening skal Liverpool i aksjon for første gang borte mot Tranmere Rovers.

Mohamed Salah (25), som i juni ble Liverpools dyreste overgang gjennom tidene til 37 millioner pund, er ikke spilleklar til kveldens dyst. Det samme gjelder Philippe Coutinho (mb) og Adam Lallana (mb). Derimot er det ventet at kapteinen Jordan Henderson (mb) får prøve seg for første gang siden han pådro seg en fotskade i februar.

Tranmere røk i playoffinalen på Wembley i vår, og belager seg på sin tredje strake sesong i National League. Laget innleder ligasesongen 5. august - en uke før Liverpool. Og bør derfor ha kommet godt i gang med sommerens oppkjøring.

Norsk Tipping har satt odds på treningskampen på Prenton Park til 9,50 - 5,35 - 1,15. Liverpool skal normalt selvfølgelig vinne greit her - selv om det er midt i juli aldri så mye. Men i mangel av et handikappspill eller et målscorerspill som kunne ha øket spenningen noe settes en liten peng på uavgjort til 5,35. Spillestopp er kl. 20.40 og TV2 Sport Premium viser kampen.