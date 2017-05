Slik husker vi La Liga-sesongen

I kveld settes punktum for 2016-17-sesongen med cupfinalen Barcelona - Alavés. Vi har fått spansk fotballsekspert Petter Veland til å foreta en rekke La Liga- kåringer.

I motsetning til de aller fleste av de største andre toppligaene i Europa holdt spenningen seg til siste slutt i spansk La Liga. Sist søndag sikret Real Madrid seg sitt første ligamesterskap siden 2012. Slik er det tid for opptelling, og vi har bedt Viasat-ekspert Petter Veland om å rangere sesongen.

Årets overraskelse:

– Når det gjelder klubber er det Alavés (9.plass) og Eibar (10.plass) som er de to store overraskelsene når man tenker på de økonomiske forutsetningene som disse klubbene har. På spillerfronten var det en overraskelse at Lucas Vázquez (a) har levert såpass bra over tid. Han er en spiller man kanskje ikke hører så mye om, men han er den spilleren som har vært involvert i flest seriekamper for ligamester Real Madrid.

Årets opptur:

– At spenningen i toppen holdt seg hele veien til siste og 38.ligarunde. For det er serien folk bryr seg mest om og da er det en opptur at den varer så lenge. Et annet pluss var at et annet lag enn Atlético Madrid klarte å blande seg inn toppsjiktet, nemlig Sevilla. Dessuten var stjerneduellen mellom Lionel Messi (29) og Cristiano Ronaldo (32) en suksess fordi begge leverte på et høyt nivå. Det var enkelte røster som hevdet at Ronaldo var på nedadgående kurve i fjor. Men det var ikke slik denne sesongen, og mye tyder på stjerneduellen vil vare i neste sesong.

Årets nedtur:

– Jeg har tre kandidater her. 1). Nivået på bunnlagene. Klubbene som havnet på

SKADEPLAGET: Gareth Bale, Real Madrids dyreste spiller noensinne, har hatt et høyt skadefravær denne sesongen. Dette bildet er tatt på en trening i april. Foto: Matthias Schrader , AP

henholdsvis 19. og 18. plass, Osasuna og Granada, endte opp med den laveste poengsummen for de to plassene noensinne. Med andre ord var det lettere å holde seg i La Liga enn noen gang. 2). Valencias 12. plass var også under pari sett i forhold til forventningene til den storklubben. 3). Gareth Bale (27) var årets spiller-nedtur. Sesongen har vært delvis ødelagt av skader, og noe av skylden for det må han bære selv. Med den muskelatur -og legg-historikken hans burde han ha lært seg å være mer tålmodig med restitusjonstiden etter skader. Men det virker som han mangler selvinnsikt, kommer tilbake altfor tidlig - og pådrar seg en ny skade eller forverrer den gamle.

Årets spiller:

– Lionel Messi er det kjedelige svaret her. Han scoret 37 mål og serverte ti målgivende pasninger. Ingen har spilt bedre fotball enn ham igjennom hele sesongen. Cristiano Ronaldo er en god nummer to. Portugiseren avsluttet sesongen sterkt, men var noe ujevn tidligere i år. Sergio Ramos (31) er en god treer. Han har hevet standarden på forsvarspillet sitt, og samtidig styrket seg offensivt. Spesielt i vår har han vært involvert i viktige Real Madrid-mål.

Vakreste mål:

– Blant mange gode kandidater er førstekandidaten scoringen til Las Palmas borte mot Villarreal i oktober (1-2-tap). Det var hele 22 trekk til ballen havnet i mål mot et godt hjemmelag. Angrepet inneholdt herlige pasninger, bevegelse og en brassespark-avslutning av en halvt liggende Kevin-Prince Boateng (30)!

Beste supportere:

– Jeg har vært på hjemmekamper med for eksempel Athletic Bilbao, Málaga og Sevilla denne sesongen. En fellesnevner i disse kampene har vært et høyt decibeltrykk av hjemmefansen - høyere enn det som kommer frem på TV. Jeg vil ellers trekke frem Atlético Madrid-fansen, som har mobilisert ekstra i de to-tre siste månedene ettersom Vicente Calderón-stadion skal legges ned. Det har vært smekkfullt med folk, sang og en herlig stemning, avslutter Veland.

Klokken 21.30 i aften er det cupfinaleavspark i den siste obligatoriske kampen på nettopp Vicente Calderón. Det er Barcelona-trener Luis Enriques siste kamp, og slik vil en eventuell triumf være en perfekt avskjedsgave.

Katalanerne røk 1-2 hjemme for nettopp Alavés i september, og slik vil det være uklokt å undervurdere laget fra Vitoria. Sergio Roberto (f) og Luis Suárez (a) soner for Barcelona. Alavés, som er ubeseiret på syv kamper (4-3-0), må unnvære Victor Laguardia (f).

Favorittoddsen er kraftig senket, og slik er vi tvunget til kjøre et forslag på Barcelona-seier i et 0-2-handikappspill til 2,00 i odds. Målscorerspill på Neymar til 1,70 er spillalternativ. Spillestopp er kl. 21.25 og Eurosport Norge overfører kampen.