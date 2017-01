Slik har utskjelte Giroud slått tilbake

Det har nærmest blitt en vane: Olivier Giroud (30) avskrives av alle, men ender alltid opp med å stilne kritikerne.

Litt som en katt lander franskmannen alltid på beina. Og han har tydeligvis mange liv i fotballens verden.

Premier Leagues 10 mest effektive avsluttere denne sesongen (minimum 20 avslutninger, antall mål på straffespark i parentes) 1. Olivier Giroud, Arsenal, 7 mål på 21 avslutninger, 33,33 % 2. James Milner, Liverpool, 6 mål (6) på 20 avslutninger, 30 % 3. Harry Kane, Tottenham, 13 mål (3) på 53 avslutninger, 24,53 % 4. Diego Costa, Chelsea, 14 mål på 58 avslutninger, 24,14 % 5. Romelu Lukaku, Everton, 12 mål på 54 avslutninger, 22,22 % 6. Jermain Defoe, Sunderland, 12 mål (5) på 54 avslutninger, 22,22 % 7. Adam Lallana, Liverpool, 7 mål på 32 avslutninger. 21,88 % 8. Leroy Fer, Swansea, 6 mål på 28 avslutninger, 21,43 % 9. Callum Wilson, Bournemouth, 6 mål (3) på 28 avslutninger, 21,43 % 10. Sadio Mané, Liverpool, 9 mål på 43 avslutninger, 20,93 % (Opta)

Helt siden han ankom Arsenal fra Montpellier i 2012 har fans og eksperter vært enige om at London-laget trenger en bedre spiss. Mest kjent er kommentaren fra Girouds landsmann og tidligere Arsenal-storscorer Thierry Henry, som i 2015 hevdet at «Arsenal kan ikke vinne Premier League med Giroud som spiss».

Før EM i fjor, der Giroud var spiss for vertsnasjonen Frankrike, ble 30-åringen pepet ut av egne supportere under flere av oppkjøringskampene. Flere fans uttrykte til og med at de ønsket å se spilleren skade seg slik at han ikke kunne spille.

Men som så ofte før svarte den høyreiste angriperen ved å score mål. Han nikket inn et avgjørende mål i åpningskampen mot Romania, scoret totalt tre mål og hadde to assists i turneringen, og plutselig gikk han fra hatet til helt.

Likevel var kritikerne tilbake da Premier League-sesongen var i gang igjen. Giroud skadet seg etter EM og mistet de første månedene etter sommeren. Arsenal-resultatene var gode mens Giroud fulgte kampene fra tribunen, og mange trodde franskmannens tid som nøkkelspiller i klubben var over.

– Det er alltid tøft når du ser laget spille bra uten at du selv er på banen. Du får ikke vist frem hva du vil gjøre, hva du kan gjøre, sier Giroud i et intervju på Arsenals hjemmeside.

Han måtte vente helt til 1. november med å starte sin første kamp for sesongen, men måtte lenge nøye seg med korte innhopp. Etter en ny måned uten en eneste opptreden i startoppstillingen, mellom 23. november og 26. desember, skulle det virkelig løsne.

Giroud reddet Arsenal med et sent vinnermål mot West Bromwich på Boxing Day, og siden har han vært ustoppelig. Franskmannen har startet lagets fem siste kamper og scoret i hver eneste av dem, noe som gjør ham til den første Arsenal-spilleren til å score i fem strake kamper siden Emmanuel Adebayor i 2008.

Ikke bare det: Giroud har scoret i hver av de ni siste kampene han har spilt fra start for Arsenal.

– Steg for steg kom jeg tilbake, og du ser at selvtilliten ble høyere og høyere. Jeg tvilte aldri på mine egne ferdigheter, det handlet bare om å få spilletid. Det er alltid bedre for en spiss når man får tid til å vise hva man kan gjøre på banen. Jeg vil fortsette sånn og holde effektiviteten høy, sier Giroud.

Sesongen hans vil først og fremst bli husket for skorpionmålet mot Crystal Palace første nyttårsdag. I et intervju med Sky Sports forteller Giroud at han blir ertet av lagkameratene etter kunstmålet.

– De erter meg faktisk, og sier at målet til Henrikh Mkhitaryan var bedre. Det er sykt at to så like mål ble scoret på så kort tid. Jeg vet ikke om jeg ble inspirert av ham. Det er skjebnen og han gjorde det også bra, men jeg synes at mitt mål var best, eller hva? Men for å være seriøs så var det morsomt i garderoben og alle ble overrasket over det som skjedde den dagen, sier Giroud om drømmemålet.

