Slik har United-floppen slått tilbake

Memphis Depay (23) forlot Manchester United som en kjempeflopp. Nå herjer han i fransk fotball.

En stjernespiller som mislykkes i England og reiser til Frankrike for å bli født på ny... Hørt det før? Det har skjedd med Radamel Falcao og Mario Balotelli. Nå er det turen til nederlandske Memphis, som han liker å bli kalt på grunn av et anstrengt forhold til pappa Depay.

Manchester United punget ut med drøye 250 millioner kroner for å signere den brennhete vingen i 2015. Halvannet år senere ble han solgt til Lyon, etter syv innhopp og null kamper fra start under José Mourinho denne høsten. Debutsesongen under Louis van Gaal var heller ikke overbevisende; fem mål på nesten 40 kamper levde ikke opp til prislappen.

Fra 2/10 til målras

Det startet ikke smertefritt i Lyon heller. Memphis scoret ikke på sine første kamper og fikk, etter 2-0-tapet mot Saint-Étienne i februar, den nådeløse karakteren 2/10 på spillerbørsen til L'Équipe. «Han bommet på alt», skrev avisen, og en viss skepsis begynte å bre seg over Frankrike.

Men så smalt det. Første mål kom mot Nancy den 8. februar. Så bidro han med assist mot Dijon. Deretter scoret han to mål, slo en assist og fremprovoserte et selvmål i 5-0-seieren mot Metz, før han scoret to nye mål mot Toulouse denne helgen.

Nå står Memhpis Depay med fem mål og to assists på de seks siste kampene. Men det var ikke før helgens spinnville scoring fra midtbanen mot Toulouse at Fotball-Europa virkelig oppfattet at nederlenderen er på vei tilbake i form.

Har du ikke sett Depays vanvittige scoring? Da kan du se den her:

– Det er ganske utrolig! Jeg hadde allerede prøvd meg på et slikt skudd da jeg spilte for PSV, men da traff ballen tverrliggeren, sier Memphis til L'Équipe.

– Jeg hadde allerede i første omgang lagt merke til at Toulouse-keeperen var langt ute, så jeg beholdt det i liten en krok av hjernen min. Jeg visste at jeg kunne prøve på det hvis jeg fikk ballen rundt midtbanen. Etterpå så jeg ikke ballen gå inn i mål, jeg så bare at publikum gikk bananas, sier han.

– Mitt livs mål

Han vet hvor midtbanescoringen rangeres blant hans fineste i karrieren.

– Da jeg traff tverrliggeren på et lignende skudd i PSV, så følte jeg at det ville vært mitt livs mål. Men nå ble det faktisk mitt livs mål, sier Memhpis Depay.

Lyon-trener Bruno Genesio er naturligvis storfornøyd med januarsigneringen, som har bidratt til at laget hans har vunnet seks av de syv siste kampene og scoret vanvittige 34 mål på de ni siste oppgjørene.

– Han har tilpasset seg helt perfekt så langt. Memhpis er en som går og snakker med folk, han er ikke beskjeden. Vi ser utviklingen hans hver dag og prestasjonene hans i kampene. Og han begynner å snakke litt fransk, sier Genesio, som påpeker at alt ikke er på plass:

– Han har bare trøbbel med å finne seg et sted å bo, men jeg håper det ikke vil ta for lang tid.

