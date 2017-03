Slik har Garry Monk fått skikk på Leeds

Garry Monk (37) er den Leeds-manageren som har beholdt jobben lengst etter at den impulsive eieren Massimo Cellino (60) kjøpte opp klubben for tre år siden. Og han er den med mest suksess.

På ni måneder har Monk ledet laget til 22 seirer og bare 13 tap på totalt 41 kamper - og slik forandret Yorkshire-klubben fra nedrykkskandidat til opprykks-aspirant. Hvilket er noe å ta med seg inn i dagens Championship-duell, Birmingham City - Leeds United.

Om den gode formen er nok til at den tidligere Swansea-sjefen blir tilbudt en forlengelse av ettårskontrakten i juni, er ikke godt å vite. Men det er en sjelden eim av stabilitet og håp i den gamle storklubben nå.

Massimo Cellino har i mange år levd opp til sitt italienske klengenavn - Il mangia allenatori, eller «The Manager Eater» etter å ha sparket 36 managere på 22 år som Cagliari-eier. I Leeds er Monk sjef nummer syv under Cellino. Kanskje er han mannen som kan få slutt på klubbens 13-årige eksil fra Premier League.

– Mange var overrasket da jeg tok denne jobben. Men jeg trengte en utfordring, og er ikke typen som liker å ha det lettvint, fortalte trebarnsfaren Monk til Telegraph i november.

– Jeg har et godt forhold til eieren. Alle her i klubben er spente på det vi prøver å få til her, og alle drar i samme retning, la Monk til.

Det begynte ikke bra, noe fire ligatap på seks åpningskamper forteller om. I ligacupen hadde Leeds behov for straffer for å slå ut nivå tre-klubben Fleetwood Town. Normalt ville det bety at en manager under Cellinos styre nærmet seg exit. Men denne Telegraph-artikkelen går langt i å antyde at den nye deleieren - den italienske investoren Andrea Radrizzani - fikk overtalt Cellino til å la Monk få mer tid på seg.

Her er noen grunner til at Monk har lykkes:

1) Leeds scorer hverken mest eller har det tetteste forsvaret i «verdens seigeste liga», Championship. I flere kamper har laget ligget tynt an, men har «landet» et resultat grunnet en god lagmoral og organisering i troppen. 13 av lagets 46 mål har kommet i kampenes ti siste minutter.

2) Garry Monk har fått til maksimalt med den troppen han har til rådighet, og han var dyktig med rekrutteringen i sommer. Rob Green (k), Luke Ayling (f), Kyle Bartley (f), Pontus Jansson (f), Kemar Roofe (mb), Eunan O'Kane (mb), Pablo Hernández (mb), Marcus Antonsson (a) og Hedi Sacko (a) er alle spillere som har glidd inn i Leeds-maskineriet fra sommermånedene. Kaptein Liam Bridcutt (f) signerte en permanent kontrakt med klubben i august.

3) Sett utenfra virker det som at Monk har solid støtte fra supporterne. Og fansen, som i Championship-sammenheng er i et betydelig antall, er mer en kollektiv gruppe enn tidligere.

Til dagens oppgjør må Garry Monk se kampen fra tribunen grunnet en suspensjon han pådro seg etter et sidelinje-klammeri med Huddersfield-boss David Wagner i februar. Men på spillerfronten er Charlie Taylor (f) tilbake.

FREMGANG: To spillere som har bidratt til Leeds-oppsvinget er Stuart Dallas (til venstre) og newzealenderen Chris Wood. Foto: Carl Recine , Reuters

Birmingham vant 2-1 borte over Wolves for en uke siden - det var bare Birminghams andre seier etter at Gianfranco Zola overtok managerjobben i midten av desember.

Derfor har vertene rast nedover på tabellen. Og 13 mål på minuskontoen holder ikke for et lag med opprykksambisjoner.

Kaptein Paul Robinson (f) er klar for spill etter å ha påklaget en karantene. Utover det må Jonathan Grounds (f) og Lukas Jutkiewicz (a) helsesjekkes. Tre mann er ute.

Dette er en åpen kamp, men vi vurderer Leeds-kollektivet som et bedre lag. Borteoddsen står til 2,30, spillestopp er kl. 20.40 og Eurosport Norge er din favoritt TV-kanal i kveld.