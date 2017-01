Slik har det løsnet for Pogba i Manchester United

Etter en beskjeden start har verdens dyreste fotballspiller virkelig funnet seg til rette i Premier League. Her er forklaringene bak Paul Pogbas gjennombrudd.

Franskmannen er en avgjørende grunn til at José Mourinhos menn står med fem strake seire i Premier League før bortekampen mot West Ham andre nyttårsdag.

På de fem kampene har Pogba scoret to mål, begge avgjørende for at laget vant, og levert tre målgivende pasninger – alle til hans nye favorittlekekamerat Zlatan Ibrahimovic. Ifølge den grundige statistikktjenesten WhoScored er det bare Eden Hazard og Alexis Sánchez som har spilt bedre enn Pogba i Premier League denne sesongen.

– Jeg tror at Paul, den første måneden han var her, prøvde for hardt å vise at han var verdt overgangssummen i stedet for å spille sitt eget spill. Da han begynte å roe seg ned, begynte han å spille slik han kan. Han gjør det mye lettere for seg selv, sier Ibrahimovic om lagkameraten.

– Han har ingenting å bevise. Han må bare nyte spillet og hjelpe laget slik han gjør nå. Nå spiller han som en mer moden spiller, og du ser resultatene, sier svensken ifølge The Telegraph.

Prislappen på 105 millioner euro – pluss bonuser – preget kanskje Pogba i starten av sesongen. Men det finnes flere forklaringer på hvorfor det nå virkelig har løsnet for midtbanestjernen.

Mourinho-trekk har hjulpet Pogba

En av dem er Mourinhos bruk av Pogba. Den portugisiske manageren begynte sesongen med Pogba som én av to defensive midtbanespillere, gjerne ved siden av Marouane Fellaini, noe som begrenset spillerens muligheter til å uttrykke seg i angrep. Nå har Mourinho lagt om til en treer på midten, der Michael Carricks defensive ferdigheter gir Pogba langt mer frihet.

– Han har blitt bedre og sterkere for hver uke. Han er åpenbart et fenomenalt talent. Jeg tror at det preget ham å komme inn med en slik prislapp, i tillegg til at United ikke var inne i rytmen. Hans nåværende posisjon passer ham mye bedre, og Carrick utfyller ham så godt, sier Liverpool-legenden Steven Gerrard til BT Sport.

– Det er ingen tvil om at han er en av verdens beste midtbanespillere, og han kommer bare til å bli bedre. Det er en skummel tanke for en som er Liverpool-fan, sier Gerrard.

Trond Johannessen, VGs journalist på internasjonal fotball, er enig med Gerrard i at Mourinhos taktikkendring har hjulpet Pogba.

– Det er jo naturlig at han trengte noen måneder på å finne sin posisjon, særlig siden José Mourinho også trengte tid på å finne en posisjon til ham. Han ble liggende for dypt i starten, samtidig som han hadde noen marginer mot seg som gjorde at han kanskje så litt mer anonym ut enn han var. Men nå har Carrick kommet inn og tatt mye av den defensive grovjobben, samtidig som Mkhitaryans kreativitet gjør at Pogba ikke blir så alene om å være den skapende midtbanekraften, sier Johannessen.

– At han har vært direkte involvert i to av de fire siste seirene gjør nok også at selvtilliten er på topp, men det har den vel i og for seg alltid vært, sier han.

Tipper ny United-seier

Trolig starter Pogba kveldens kamp mot West Ham – til tross for at det bare har gått to døgn siden han avgjorde kampen mot Middlesbrough, og at han senere på kvelden la ut en Instagram-video fra et nattklubbesøk med Usain Bolt.

Lagene møtes for tredje gang denne sesongen. I Ligacupen vant United 4-1, mens det endte 1-1 på Old Trafford.

Nå kommer gjestene med selvtillit etter 12 kamper uten tap (alle turneringer), mens sist tap i serien kom i slutten av oktober. Slet lenge mot Middlesbrough sist, men snudde kampen på slutten og vant fortjent. West Ham har også vist fin form den siste tiden, men tapte mot Leicester sist.

Nå som United nå har lært seg å avgjøre kampene sine, velger vi å gi dem tipset her – til 1,58 i odds. Spillestopp er klokken 18.10 og kampen vises på TV 2 Sport Premium 1.