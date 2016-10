Slik har Cavani fylt PSG-tomrommet etter Zlatan

Høstsesongen har ikke vært den enkleste for Paris Saint-Germain, men Edinson Cavani (29) har vokst under den nye treneren Unai Emerys (44) ledelse.

PSG har scoret i åtte av høstens ti ligamatcher, og møter i dag Lille - et lag pariserne ikke har tapt for på åtte siste innbyrdes Ligue 1-matcher.

Hovedstadsklubben har vunnet ligaen fire sesonger på rad, og før sesongsstart var klubben bookmakernes soleklare favoritt til å sikre nok et ligamesterskap. Foreløpig ligger laget på tredjeplass, seks poeng bak ledersensasjonen Nice.

Edinson Cavani har derimot tatt utfordringen med å fylle avslutter-rollen etter at tidligere lagkamerat Zlatan Ibrahimovic meldte overgang til Manchester United i sommer. Den formsterke spissen har scoret ni Ligue 1-mål i høst.

Sammenligner vi med de nåværende toppscorerne i de fem fremste europeiske ligaene - Premier League, Bundsliga, La Liga og Serie A - så er det bare Romas Edin Dzeko som ligger foran med sine ti mål. Ok, nå har ikke disse ligaene spilt eksakt samme antall seriekamper, men trenden er tydelig.

I september ble Cavani kåret til månedens Ligue 1-spiller. Og med sine to Uruguay-mål i VM-kvalkampen mot Venezuela for tre uker siden kom han seg opp på andreplass - bak Luis Suárez - på listen over flest mål for hjemmenasjonen noensinne, ifølge ESPN.

I sommer ble det reist kritikk over PSGs beslutning om å ikke erstatte Ibrahimovic. Men kombinasjonen av den nye spanske treneren Unai Emerys ankomst og Zlatans avgang har tydelivis stimulert 29-åringen. Svenskens kvaliteter er viden kjent, men en bakside er at han tar mye plass både på og utenfor banen.

Trener Emery har trolig trykket på noen knapper for å løfte uruguyanerens selvtillit - som han har gjort tidligere med avsluttere som Kevin Gameiro og Álvaro Negredo i Sevilla. Nå ønsker Emery at laget for øvrig skal kopiere Cavanis blomstring.

– Laget jobber hardt for å forbedre seg, og de lytter. Vi har et lag med mye kvalitet og med økende selvtillit. Se på Edinson Cavani. Folk ønsket at han skulle lage flere mål, og nå er alle glade, sa han nylig til Daily Mail.

Det er mulig at klubben er vel avhengige av Cavanis avslutterevner for tiden. Men å la eks-Napoli-spissen få tillit over tid som klubbens hovedspiss har åpenbart slått til.

Men det skulle ta tre år før han for alvor erobret hovedrollen i PSG-angrepet.

PSG klarte bare 0-0 i søndagens Le Classique, eller Derby France som møtene mellom PSG og Marseille blir kalt. Men pariserne scoret minimum to mål i fire av de fem foregående ligamatchene. Har ofte litt trøbbel med å bryte ned motstanderens forsvarsmur inntil det første målet kommer.

Til kveldens møte er Presnel Kimpembe (f) ute og Javier Pastore (mb) er tvilsom.

Lille slo Bastia 2-1 sist - bare lagets andre triumf på åtte seneste ligaoppgjør. Den nordfranske klubben ble ligamester i 2011, men holder ikke samme nivå lenger. Nå er det kun målforskjellen som holder laget over nedrykkskvalikplassen.

I aften savnes hele åtte spillere. Laget spiller sjeldent uavgjort, og slik tror vi på et positivt resultat sett med PSG-øyne.