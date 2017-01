Slik forsvant Uniteds skadeproblemer

Manchester United har fått kraftig redusert klubbens skadeomfang etter at José Mourinho overtok managerjobben for åtte måneder siden.

Da Mourinho og mannskapet hans ble ansatt i mai 2016 identifiserte de tidlig klubbens dårlige skadestatistikk gjennom de fem foregående sesongene som et emne man skulle ta tak i. De anså problemet som en alvorlig ulempe for lagets sjanser til å oppnå suksess.

I dag har klubben langt bedre kontroll på situasjonen, og til kveldens ligacupsemifinaleretur mot Hull City ser klubben ut til å ha skadefri tropp.

The Telegraph har sett på antallet skader frem til midten av januar de siste fem sesongene og snittet har vært på 41,6 skader. Det gir et snitt på 1099 dager Uniteds spillere totalt har mistet muligheten til å trene eller å spille kamp ved midten av januar.

Med Mourinho har det kun vært 31 skader denne sesongen. Det betyr at spillene totalt bare har mistet 461 dager så langt.

Mourinho har også i sine tidligere klubber vært opptatt av korte fraværslister. Reduseringen av antall skader skyldes ikke én årsak, men en kombinasjon av flere – skriver The Telegraph (krever innlogging).

1) Mens forgjenger Louis van Gaal ofte endret eller øket treningsmengdene på kort varsel, så gir Mourinho spillerne en oversikt over treningene for én måned fremover. Fridager er spikret, og ikke variable som tidligere.

2) Det føres detaljerte logger over når skader påføres, på hvilke typer treningsøvelser og hvilke dager de skjedde. Dette gjøres for å tidlig oppdage eventuelle skademønstre eller en sammenheng i et håp om å unngå at de samme skader skal gjenoppstå.

3) Kvaliteten på kunstgresset som United benytter på sine treninger skal være bedre, og ikke så hard som tidligere. Alle økter gjennomføres med ball.

4) «Periodisation», som innebærer at klubben planlegger systematisk med tanke på når spillerne skal nå toppform på visse spesielt viktige tidspunkt i sesongen. Derfor er treningene og rehabilitetstreningene delt opp i spesifikke faser.

5) Alle spillere er ulike, og slik er deler av treningsmengden mer skreddersydd for den enkelte. Kjappe, unge spillere som Marcus Rashford og Anthony Martial jobber mer med eksplosivitet enn for eksempel forsvarer Daley Blind – hvilket reflekteres i treningsdrillene de må igjennom. Eldre spillere som Michael Carrick og Zlatan Ibrahimovic står over enkelte fellestreninger, og gjør isteden øvelser som er mer tilpasset deres behov.

6) Kontinuerlig tett kommunikasjon mellom det medisinske apparatet og trenere, spesielt fitnesstrener Carlos Lalin. Det hjelper trolig at både Mourinho og assistenten Rui Faria har utdannelse i fysisk trening.

Til kveldens returkamp går United inn i oppgjøret med en komfortabel 2-0-føring. Målgjører Juan Mata var i offside på det første målet, og innbytter Marouane Fellaini trygget ledelsen på tampen – helt fortjent etter sjanser og spill.

Eric Bailly (f) røk ut av Afrikamesterskapet med sitt Elfenbenskysten tirsdag, men rekker ikke dette oppgjøret.

Innlånte Omar Elabdellaoui debuterte på høyrebacken for Hull i søndagens bortekamp mot Chelsea. Lokalavisen Hull Daily Mail beskrev tidligere i uken Oslo-mannens debutinnsats som temposvak. Og spør seg om det kan skyldes at gresk toppfotball er mindre hurtig enn den engelske, eller at Elabdellaoui rett og slett bare er kamprusten. Det var tross alt nordmannens første kamp siden november.

DEN TREDJE NORDMANN I HULL: For et snaut år siden var Omar Elabdellaoui linket til nettopp kveldens motstander, Manchester United. Dette bildet er tatt i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Yorkshire-vertene har hele ni mann på skadelisten, og trolig er ikke toppscorer Robert Snodgrass (mb) med ettersom han fisker etter en overgang til en annen klubb. Ahmed Elmohamady (mb) og Dieumerci Mbokani (a) er opptatt med landslagsforpliktelser.

Ellers har hjemmelaget hendene fulle med sin utsatte tabellposisjon – laget har kun vunnet én av elleve seneste ligamatcher (1-3-7). Kontrasten kunne ikke ha vært større til United, som står uten ligatap på tre måneder.

Å spille på et lag som ikke trenger å vinne er ikke alltid å anbefale. Men en eventuell 1-0-scoring for United vil bortimot sementere utfallet. Borteoddsen er spilt ned til 1,50, spillefrist er kl. 20.40 og Eurosport Norge har senderettighetene.