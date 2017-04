Slik fikk Benitez skikk på Newcastle

Med tre ligakamper igjen har Newcastle United og manager Rafael Benitez (57) fortsatt opprykkskjebnen i egne hender.

Newcastle United-fansen kan ikke ta noe for gitt i dagens Championship-møte med Preston North End etter forrige mandags ydmykende 1-3-bortetap mot Ipwich,

Benitez' menn har rotet fælt de siste ukene, med bare ett poeng på de tre siste kampene, men etter at både Reading og Huddersfield tapte i helgen, vil en seier sende Newcastle rett tilbake i Premier League.

Det var i mars 2016 Benitez ble ansatt i Newcastle med stillinginstruksen om å redde klubben fra Premier League-nedrykk. Det klarte den erfarne spanjolen ikke. Men det var tilstrekkelig med gode vårkamper til at supporterne hadde et håp å holde i over sommeren.

Men hvilke grep er det Benitez har gjort til å holde laget i opprykksdiskusjonen? The Mirror pekte tidligere i sesongen på noen årsaker.

1) Respekt. Når Benitez snakker, lytter spillerne. Det han sier er det som gjelder - fra topp til bunnivå i klubben, forteller avisen, som legger til at han med sin tilgjengelighet har vært en perfekt klubbambassadør overfor lokalbefolkningen.

2) Spillerinnkjøp. Med sommerens ervervelser på spillerfronten viste laget at de mente alvor i opprykksjakten. Et viktig poeng her er at klubbeeier Mike Ashley faktisk åpnet pengesekken imotsetning til i tidligere år. Klubben sikret store inntekter ved å selge spillere som Andros Townsend (Crystal Palace), Moussa Sissoko (Tottenham) og Georginio Wijnaldum (Liverpool). Deretter forsterket man med britisk blod i forsvaret med Ciaran Clark og Grant Hanley. Matt Ritchie med Championship-erfaring og toppscorer Dwight Gayle.

3) Taktikk. Det var skeptiske røster til om Benitez med sin lange erfaring med europeiske eliteklubber som Real Madrid, Napoli, Chelsea, Liverpool med tilhørende toppspsillere ville fungere i den seige ligaen som Championship er. En liga som krever både fart og spill som flyter kombinert med mye «muskelarbeid». Benitez har demonstrert tilpasningsevner til ny spillestil og systemer.

– Man kan ikke spille som man noen ganger gjør i Italia og Spania. Vi må være klare for alt, og gjøre hjemmelekser i forkant, sa han tidligere i sesongen.

Championship-kulturssjokk



The Telegraph var ifjor inne på at Benitez er god på å analysere kampene. Han identifiserer sitt lags svakheter og hvor motstanderen er sårbar. Så fort han har lagt en kampplan driller han spillerne ned til siste detalj. Og under kampene er han aktiv fra sidelinjen og verbalt styrer spillerne sine.

Nå er historiebøkene er fulle av eksempler på Championship-lag som misbruker fallskjermpengene etter et nedrykk - som Aston Villa denne sesongen. Men den spanske sjefen har tydeligvis truffet på nye kjøp, og beholdt folk som Jamaal Lascelles - spillere som har tålt Championship-kultursjokket.

