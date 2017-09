Slik er Barcelonas kriseplan etter skadesmellen

Barcelonas stjernekjøp Ousmane Dembélé (20) kan ha spilt sin siste kamp for året. Dermed står trener Ernesto Valverde overfor en virkelig hodepine.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Den unge franskmannen, som denne sommeren ble hentet for tidenes tredje største overgangssum for å erstatte PSG-klare Neymar, måtte lørdag forlate banen i sin tredje kamp for Barcelona.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Søndag kom den brutale meldingen fra Barcelona: Dembélé forventes å være ute i mellom tre og en halv og fire måneder på grunn av en alvorlig lårskade.

La Liga-spesial: Spår sjokkplassering for Barcelona

Mens spilleren er på vei til Finland for å bli operert, jobber Barcelona-trener Valverde med å klekke ut en plan for hvordan han skal sette sammen angrepet sitt nå som stjernevingen kan være ferdigspilt for året.

Hvem skal fullføre den offensive trioen sammen med Lionel Messi og Luís Suárez?

Her rystes Barcelona av sjeldent kunstverk:

Deulofeu i førerstetet

Spanske medier er samstemte om hvem som sitter i førersetet foreløpig: Både Madrid-baserte Marca og Barcelona-avisen Sport skriver at Gerard Deulofeu vil være den mest logiske løsningen for å erstatte Dembélé.

Det var Deulofeu som ble byttet inn for Dembélé da franskmannen skadet seg lørdag, og den tidligere Everton-spilleren har på mange måter en spillestil som ligner på den skadde stjernen. Han trives på høyrekanten, er rask og driblesterk.

Lest denne? Barcelonas storkjøp skaper oppstandelse

Men 23-åringen har så langt denne sesongen ikke vært i nærheten av det nivået som forventes av en høyrekant i Barcelona. Enkelte spanske medier skriver at Messi skal være skeptisk til Deulofeu som erstatter for Dembélé.

Derfor åpnes det for mulige alternativer:

• Sergi Roberto (25). Barcelona-troppens «potet», som kan spille alt fra høyreback til midtbaneanker til høyrekant. Han har tidligere blitt brukt i posisjonen, blant annet i en kamp mot Real Madrid for to sesonger siden, og hans defensive kvaliteter vil kunne tillate den offensive høyrebacken Nelson Semedo mer frihet fremover i banen.

KOM INN FOR DEMBÉLÉ: Sergi Roberto (t.h.) ble byttet inn for Ousmane Dembélé (t.v.) under Juventus-kampen. Foto: Lluis Gene , AFP

• Paco Alcácer (24). Han er i utgangspunktete reserven til Luís Suárez som midtspiss. En mulighet for Barcelona vil være å legge om til et system der Messi brukes som playmaker bak en spissduo bestående av Alcácer og Suárez.

• Denis Suárez (23). Han kom inn mot Getafe, som midtbanespiller på plassen til Andrés Iniesta, og scoret et flott utligningsmål. Fortrinnsvis er han en offensiv midtbanespiller eller en venstrekant, så denne løsningen vil innebære at Messi flyttes litt over på høyresiden.

• Aleix Vidal (28). Opprinnelig er rollen hans i laget høyre vingback, men Vidal ble brukt som høyrekant i en seriekamp mot Alavés tidligere i sesongen – uten særlig hell. Han har fart nok til nesten å matche Dembélé, men ikke de samme tekniske ferdighetene. Ettersom han har vært ute av laget den siste tiden, virker han ikke som et av de mest sannsynlige alternativene.

• Arda Turan (30) og Rafinha (24). De minst sannsynlige løsningene. Arda Turan har ofte blitt brukt som venstrekant tidligere, men virker å være helt ute i kulden akkurat nå. Rafinha er fortsatt ute med skade, så det er lite trolig at han blir aktuell som erstatter med det første.

VGs tips: Storseier på Camp Nou

Selv om det har skurret i kulissene, har Barcelona resultatmessig fått en perfekt start på sesongen: Fem strake seirer, bare ett baklengsmål og en Messi i storslag. Tirsdag kveld møter de Eibar til midtukekamp.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Eibar står med 2-0-2 etter fire kamper. De har sluppet inn minst fire mål i de tre siste møtene med Barcelona, som har vunnet de seks siste kampene innbyrdes.

Barcelonas rekke med hjemmeseirer er oppe i 14, og vi forventer at de fortsetter på samme måte her, med en seier med minst tre mål. Derfor anbefaler vi et spill på hjemmeseier med 0-2 i handikap til 1,85 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 21.55.