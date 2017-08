Slik ender Championship

Engelsk Championship er endelig i gang igjen. Ressursmessig er det få klubber som matcher Aston Villa og Middlesbrough i en av Europas «seigeste» ligaer. Begge klubbene er VGs klareste opprykkskandidater.

Sunderland - Derby og Nottingham - Millwall tjuvstarter andre nivå i engelsk fotball i kveld, men det er lørdagens TV-sendte match Aston Villa - Hull City som er åpningsrundens mest spennende duell.

For Villas signering av den tidligere Chelsea-kapteinen John Terry (36) er sannsynligvis den Championship-overgangen som har skapt flest overskrifter denne sommeren. Etter 19 års Chelsea-tjeneste ruslet han av Stamford Bridge med medspillernes fanfare etter 26 minutters spill i sesongens siste kamp i mai. En drøy måned senere ble han Villa-spiller - der han umiddelbart ble tildelt kapteinsbindet for sin nye klubb.

Det er ventet at han med sin oppofrende spillestil, gode lederegenskaper og lange merittliste skal føre den største av Birmingham-klubbene til opprykk på første forsøk. Selv er ikke londoneren i tvil om hva som står på spill.

– Bør vi vinne ligaen? Ja, for hvis ikke - hva annet er det vi kan ta med oss fra denne sesongen? Med den troppen klubben hadde fra før av og med de nyervervelsene klubben har gjort i sommer har vi en stall som er god nok til opprykk, sa han nylig til Daily Mail.

– «Worst case»-scenariet er å havne på andreplass for i denne ligaen er det godt nok til opprykk. Det er greit nok det og. Men det er viktig for oss å få en god start på direktesendt TV - og mot manager Steve Bruce gamle klubb, fortsatte Terry med henvisning til «norske-klubben» Hull City som rykket ned fra Premier League i vår.

Noe av nøkkelen for å lykkes i denne ligaen er å finne spillere som er klare for det harde fysiske arbeidet som Championship byr på. Og som samtidig har den mentale karakteren til å takle de utfordringene som er på det nest øverste nivået.

Ipswich-manager Mick McCarthy (58) er den Championship-manageren som har vært lengst i samme klubb - i dette tilfelle siden 2012. Han beskriver ligaen som «fantastisk, brutal, nådeløs».

CHAMPIONSHIP-KJENNER: Ipswich-manager Mick McCarthy tror ikke 36-åringen John Terry i Aston Villa kan regne med å bli behandlet med silkehansker av motstanderne i sin debutsesong i denne tøffe ligaen. Dette bildet er tatt i 2011. Foto: Tim Hales , AP

– Premier League er ment å være toppnivået. Men noen av kampene der er fargeløse fordi mange lag bare legger seg bakpå og venter på en kontringsjanse. I Championship, derimot, prøver nesten alle lagene seg og slik er kampene ofte mer underholdende, påstår han overfor Birmingham Mail.

Å tippe Championship-opprykkerne er litt av en risikosport. Hvem hadde for eksempel forutsett at Premier League-klare Huddersfield skulle ende blant de seks beste på denne tiden ifjor? Det er noen uker igjen av sesongen av overgangsvinduet. Og ikke alle lag makter å stå distansen ut hele sesongen. Men vi gjør et forsøk likevel.

Her er VGs tabelltips for de seks øverste lagene:

1) Middlesbrough

Laget rykket i vår ned etter bare én Premier League-sesong - og kun 27 ligamål. Derfor har klubben investert tungt i nye angripere i sommer. 15 millionerspund-mannen Britt Assombalonga - kjøpt fra Nottingham - er trolig mannen å følge ekstra nøye med på. Med Garry Monk (eks-Leeds) som ny manager virker klubben bedre rustet nå enn på samme tid ifjor.

2) Aston Villa

Klubben har litt å bevise etter en blek sesong ifjor med både ny eier og manager. Steve Bruce (56) vet hva som skal til med tilsammen fire Championship-opprykk i manager-karrieren. Foran denne sesongen har han forsterket laget med rutinerte folk som John Terry, Chris Samba og Glenn Whelan. Har trolig den sterkeste Championship-troppen. Nå gjelder det bare å innfri de skyhøye forventningene!

3) Derby

Derby County har vært nære på å klare opprykk i tre av de fire siste sesongene. Men ifjor ble det mye rør, til tross for kun 50 innslupne mål - hvilket var sjette best i Championship. Har fått Gary Rowett som ny sjef, en dyktig lagbygger som vet hva som gjelder på dette nivået. Han førte et middelmådig Birmingham-lag til 7.plass før han overraskende fikk fyken før jul. Har styrket forsvaret, og laget tapte kun to av ni siste vårkamper.

4) Sheffield Wednesday

Har havnet blant de seks beste i to sesonger på rad - skal det endelig lykkes for Sheffield-klubben? Bør ha lært seg hvordan det skal gjøres nå, ha funnet miksen mellom pragmatisme og underholdende spill. Har beholdt kjernen i laget og hadde det tredje beste forsvaret i fjor. Er noe mer sårbare for skader enn Middlesbrough og Aston Villa.

5) Fulham

Avsluttet fjorårsesongen sterkt, og har klart å beholde anerkjente spillere som tom Cairney og stjerneskuddet Ryan Sessegnon. Den serbiske manageren Slavisa Jokanovic har også vært ute en vinterdag før. Han har etterlyst penger til forsterkninger. Fulham laget sammen med ligavinner Newcastle flest mål ifjor (85).

6) Norwich

Innfridde overhodet ikke forventningene ifjor, men store forandringer over sommeren har skapt ny entusiasme. Ny sportssjef i Stuart Webber, som hanket inn ny manager i tyskeren Daniel Franke. Han hadde suksess med Borussia Dortmunds reservelag, og slik er sammenligningen med Huddersfield-sjefen David Wagner nærmest uunngåelig.

Ligapremiere

Sunderland - Derby er kveldens TV-kamp. De gjeldstyngede vertene mistet i sommer sine to mest attraktive stjerner i Jordan Pickford (k) og goalgetter Jermain Defoe (a). Ny manager er Simon Grayson, og alle hans syv nyervervelser er klare for sine debuter.

Derby starter også med blanke ark i form av ny manager - i Gary Rowetts virke. sommerforsterkingene Curtis Davies (f), Andre Wisdom (f) og Tom Huddlestone (mb) - alle med Championship-erfaring - er med i kveld.

Gjestene har ikke tapt noen av de ti siste innbyrdes oppgjør, og står med 4-4-0-form på åtte siste ligapremierer. Sunderland har på sin side ikke vunnet noen av sine syv seneste åpningskamper. Vi prøver et bortespill til 2,95 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball har sikret seg senderettighetene.