Slik bør Spurs stoppe Zlatan

Med en Zlatan Ibrahimovic i storform, kan det kanskje endelig løsne for Manchester United. Men Tottenhams norske supporterleder mener Spurs-forsvaret kan stoppe ham.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Jose Mourinho og hans mannskap har ikke klart å innfri de skyhøye forventningene som alltid følger den tradisjonsrike klubben. 14 kamper ut i årets Premier League-sesong befinner de seg på 6. plass med 21 poeng, seks poeng bak dagens motstander Tottenham. Opp til serieleder Chelsea allerede er på 13 poeng.

Trøsten for Mourinho kan være at en av sommerens storsigneringer virker å ha funnet seg til rette i sin nye klubb. Superstjernen Zlatan Ibrahimovic er de røde djevlenes toppscorer med åtte scoringer på sine 13 kamper i Premier League. På sine siste seks kamper (alle turneringer) har han scoret syv mål.

De to neste på toppscorerlisten er Juan Mata og Marcus Rashford som står bokført med tre scoringer hver - noe som gir en indikasjon på viktigheten av Ibrahimovic.

Tottenhams norske supporterleder, Vidar Edell, er ikke er nevneverdig bekymret for Zlatan Ibrahimovic.

– Zlatan er en forundringspakke, og du vet ikke helt hva du får fra ham. Jeg tror Vertonghen og Alderweireld er mer enn gode nok til å pakke ham inn, sier han.

Les også: Fra «Fergie time» til slutt-mareritt for United

Taper ikke hjemme



Nå må scoringene ende med poeng. United har kun tatt ni poeng på sine åtte siste seriekamper, riktignok er bare én av kampene tapt. Og på Old Trafford er det kun Manchester City som har vunnet denne sesongen.

Ti av deres 21 poeng har altså blitt sanket i egen storstue. Manager Jose Mourinho har fått mye kritikk for sin spillestil, og statistikken lyver ikke; Manchester United kommer til denne kampen med fire strake uavgjort på Old Trafford. Det er sjeldent kost for Manchester United-fansen.

Manchester United kan glede seg over at Eric Bailly var tilbake i startoppstillingen da de beseiret Zorya 2-1 og sikret avansement i Europa League. Om han spiller er usikkert. Phil Jones og Marcos Rojo har nemlig sett svært overbevisende ut i Bailly og Chris Smallings skadefravær. Luke Shaw og nevnte Smalling er ikke med til dette oppgjøret.

VG Live: Følg kampen fra kl. 15.15

– Har en god følelse



Mens Manchester United bare har tapt én gang på hjemmebane, har Tottenham bare tapt én seriekamp denne sesongen. Det har bidratt til at de ligger på 5. plass med sine 27 poeng, og henger dermed fortsatt med i toppen.

Før den 15. serierunden er det tre poeng opp til plassene som gir spill i Champions League, mens det er syv poeng opp til tabelltoppen.

– Tottenham har funnet formen etter en litt dårlig periode, og selv om det å møte Manchester United på Old Trafford er vanskelig, sitter jeg med en god følelse. Jeg mener Tottenham har et like godt som Manchester United, sier han.

Kommentar: Nå er det ikke uflaks lenger, United

Svak statistikk på Old Trafford



Spurs' eneste tap kom på bortebane, da de ble et nummer for små for Chelsea. De har sikret seg elleve poeng på bortebane, og kan vise til 2-4-1 på fremmed gress. Det er en fin bortestatistikk å ta med seg, men statistikken deres på Old Trafford er ikke like fin. Tottenham tok alle poengene på Drømmenes Teater i 2014 og i 2012, men før det må vi helt tilbake til 2001 for å finne en Tottenham-seier i den røde delen av Manchester. Edell mener man ikke skal legge for mye i den statistikken.

– Statistikker lever sitt eget liv. I den seiersløse perioden var det et helt annet United-lag med Sir Alex Ferguson som manager, og et helt annet Tottenham-lag. Dette Spurs-laget er på riktig spor, forteller han.

Harry Kane er ikke overraskende Mauricio Pochettinos toppscorer. Den engelske landslagsspissen har scoret syv mål på sine ni kamper. Bak ham følger Heung Min Son, som har levert fem nettkjenninger på elleve kamper. Spurs må klare seg uten Ben Davies og Erik Lamela til dette oppgjøret.

Til tross for mangel på resultater har Manchester United vært dyktige på å skape sjanser, og udyktige på å omsette dem i scoringer. Når frontmannen Zlatan Ibrahimovic nå har funnet formen igjen, kan det virkelig løsne. I tillegg, hvor ofte får man en odds på 2,10 på Manchester United-seier på Old Trafford? Det anser vi som for godt til å ikke anbefale, ihvertfall med tanke på Tottenhams historikk på Drømmenes Teater. Vi går for H, og tror Mourinho får litt etterlengtet pusterom.



Les daglige oddstips på Tipster.no