Slik ble Leroy Sané en av Guardiolas profiler

Før desember måned hadde den rådyre ferskingen Leroy Sané (21) kun startet i to Manchester City-kamper. Men på seks uker i 2017 har han tilkjempet seg en fremtredende rolle i takt med lagets oppblomstring.

Etter det knusende 0-4-nederlaget borte for Everton for to måneder siden - hvor Sané ikke deltok - har Manchesters lyseblå spilt ti kamper i alle turneringer. Fasiten viser 7-3-0 med målforskjellen 25-7. Slik er City favoritter i dagens FA-cupkvartfinalekamp borte mot lite målfarlige Middlesbrough.

Flankespiller Leroy Sané har med sine fem mål på ti siste kamper på et vis reflektert oppturen. Men også spillemessig har det vært et løft med Sané på den ene kanten og kompisen Raheem Sterling på den andre. De har utfylt hverandre i det som er manager Pep Guardiolas spillemodell, som super-enkelt fortalt handler om å hele tiden finne rom og helst ha flest spillere i det nevnte rommet for intelligent ballflytting. Og slik forhåpentlig dominere kamper.

Manchester-klubben skaffet seg en drømmestart i høst med ti strake seirer - som så fikk en bråstopp. Guardiola har i ettertid innrømmet at han begikk en feil ved å introdusere for mange nye spilleprinsipper altfor tidlig. Heller ikke unggutten Sané kom til sin rett.

– Leroy var en anelse engstelig i stilen i sommer, men etter scoringen mot Arsenal rett før jul har ting satt seg. Han er så kjapp og har slik en intensitet som hjelper oss både i forsvar og angrep, forklarte Guardiola til The Sun i februar, og la til:

– Folk sier at bare Gabriel Jesus var ny i klubben i overgangsvinduet i januar, men jeg mener at også Sané ankom klubben for andre gang.

Gode gener



Nå er det ikke noe nytt at managere liker å sole seg litt i glansen av egne spillerinnkjøp som ser ut til å slå til. Tyskeren kom fra Schalke for hele 37 millioner pund i sommer. Etter Sunderland-oppgjøret forrige helg beskrev City-bossen ham slik:

–Vi er så fornøyd. Han var dyr før, men er billig nå, ifølge The Guardian.

Selv virker 21-åringen med fire landskamper for hjemlandet uanfektet. Og legger vekt på den flaksen det er å ha gode gener. Moren Regina vant OL-bronse i 1984 i rytmisk sportsgynnastikk for Vest-Tyskland. Og faren Souleyman spilte 55 landskamper for hjemlandet Senegal, og leverte en karriere i tysk, sveitsisk og østerriksk klubbfotball.

– Jeg har arvet hurtigheten fra faren min og balansen fra moren min, forklarte City-spilleren nylig til Daily Mail.

Tyst om hurtigheten



Faren kunne i sin tid løpe 100-meteren på 10,7 sekunder. Men avkommet er taktfull nok til å ikke svare på Daily Mails spørsmål om han kan løpe den samme distansen raskere.

Til ettermiddagens match tror vi Pep Guardiola igjen vil mønstre et noenlunde sterkt startlag - som han har gjort i tidligere FA-cuprunder i vinter. Vincent Kompany (f) skal være klar for spill, og målet voktes trolig av Claudio Bravo.

Middlesbrough slo ut nivå tre-klubben Oxford United i forrige cruprunde (3-2). Men i Premier League har ikke klubben scoret i de fire siste matchene. Totalt 19 mål på 27 ligakamper er klart færrest.

Vertene må ventelig unnvære George Friend (f), Daniel Ayala (f) og Adlene Guediora (mb).

Begge lag har andre viktige kamper på programmet i ukene fremover. Middlesbrough er ikke lett å få kontroll på på Riverside Stadium, men vi tror Manchester City tar dette. I et 1-0-handikappspill blir oddsen da 2,00, spillestopp er kl. 13.10 og TV2 Sport Premium sender kampen.