Slik ble Jesus overtalt til å velge City

Barcelona, Real Madrid og Bayern München var alle interesserte i det brasilianske stjerneskuddet Gabriel Jesus (19). Men bare én manager tok personlig kontakt.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det er snaut to måneder til Gabriel Jesus fyller 20 år, men allerede etter kort tid i Manchester City ser det ut til ligamestrene fra 2014 har gjort et varp. Unggutten har scoret tre mål på sine to ligakamper fra start, og kan få nye scoringsmuligheter i kveldens ligakamp borte mot et vaklevorent Bournemouth-forsvar.

VG LIVE: Følg kampen på VG Live

Det er selvfølgelig for tidlig å slå fast hvor god Jesus kommer til å bli. Men nye, kostbare Premier League-spillere blir i dag gjerne markedsført av klubben selv og bygget opp av media med en slags filmstjerne-status. Slik må man tilsynelatende ha en sterk mentalitet og selvtillit for å overleve i det krevende engelske fotball-rampelyset. Men så langt ser det ytre presset ikke ut til å plage tenårings-sensasjonen. I tillegg har han levert på banen.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster

Det var mange storklubber som i sommer jaktet på den daværende Palmeiras-spilleren.

I et Daily Mirror-intervju fortalte Gabriel Jesus nylig hvordan City-boss Pep Guardiolas (46) private initiativ overtalte ham.

– Da jeg bestemte meg for City var Pep Guardiolas oppringing en viktig faktor. Han opplyste nærmere om klubbens prosjekt og forklarte at jeg ville ha en viktig rolle i det, sa Jesus.

– Det var andre klubber som viste interesse, men det var bare Guardiola som ringte meg opp.

– Han viste personlig interesse i ha meg i Manchester, forklarte at jeg kunne bidra og at han regnet med meg. Det gjorde meg glad, og slik bestemte jeg meg for å begynne i Manchester City.

City-spiller: – Jeg omvendte Jesus



Men også landsmannen og City-spiller Fernandinho (31) ble engasjert i «operasjon overtalelse». Akkurat som en annen landsmann, og en enda større stjerne - Neymar - fikk samme oppgave av Barcelona. Fernandinhos talegaver strakk åpenbart lengst, selv om prestisjen muligens var større i andre klubber.

– Jeg snakket ærlig med ham som en venn og ba ham om å velge City, sa den tidligere Sjakthar Donetsk-spilleren til The Sun.

– Jeg bare sa til ham «sjekk lagoppstillingene til Barcelona og Real Madrid og tell opp hvor mange 19-åringer som er i deres førsteellevere». Pep derimot ønsker å gi unge spillere sjansen. Jeg sa til ham at han «kommer til å få sjanser til å spille her. Kanskje ikke i alle startellevere, men at han får spille jevnlig», avslutter Fernandinho.

Bournemouth-nedtur



Det er imponerende det kveldens motstander Bournemouth og deres manager Eddie Howe (39) har bygget opp etter at han returnerte til den daværende tredje nivå-klubben i oktober 2012.

UNDER PRESS: Bournemouth-boss Eddie Howe må ta grep i kveldens oppgjør. Dette bildet ble tatt under braktapet mot Everton tidligere i februar. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Den sterke bedriften det var for nykommeren å beholde Premier League-plassen ifjor kom litt i skyggen av Leicesters ligagullprestasjon. Og i inneværende sesong har Bournemouths bedrifter kanskje blitt tatt for gitt. Laget er inne i en periode med seks strake kamper uten seier og 19 baklengsmål (alle turneringer). Kritikken i det siste har gått på merkelige taktiske valg av manager Howe, og en manglende forsterking av laget i overgangsvinduet i januar.

I forrige kamp startet laget med et tremannsforsvar - det resulterte i et 3-6-tap. Trolig droppes en slik formasjon i kveld. Ute er Adam Federici (k), Charlie Daniels (f) og Callum Wilson (a).

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Manchester City mangler Ilkay Gündogan (mb). Gjestene har scoret minst to mål i syv av ti siste ligamatcher. Slik foreslår vi en borteseier i et 1-0-handikappspill til 2,00 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium sender kampen.