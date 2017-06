Slik ble Chile en fotballstorhet

Chiles energiske og tittelvinnende spillestil har gjort dem til et av verdens mest underholdende lag å se på. Men det var det få som trodde på da Marcelo Bielsa (61) ble landslagssjef i 2007.

Chile har etter en seier og to uavgjorte resultat i gruppespillet i prøve-VM avansert til dagens semifinale mot Portugal – en toppduell mellom de dobbelvinnende Copa America-mesterne og regjerende EM-mester Portugal.

Det er syvende gang på rad at Chile har kommet seg videre fra et gruppespill i en internasjonal turnering. Det gjelder to VM-sluttspill, fire Copa America-turneringer og det nåværende prøve-VM.

Den britiske avisen The Independent har listet opp noen årsaker til Chiles forvandling fra å være en ubetydelighet til å ligge på 4.plass på FIFA-rankingen.

PROSJEKT:

– Vi innså at vi trengte en «revolusjon 2,0», rett og slett tenke helt nytt, fortalte den daværende sjefen i det chilenske fotballforbundet Harold Mayne-Nicholls. Og ga trenerjobben til kult-treneren Marcelo Bielsa. Argentinerens intense stil ristet liv i et størknet chilensk landslag. Og han blandet seg inn i alle detaljer helt ned til fortausleggingen og løvrakingen på nasjonens nye og topp moderne treningsanlegg.

SPILLERNE:

I hjemlandet snakker man om det nåværende landslaget som en «gyllen generasjon». Bare uker etter at Bielsa overtok hadde Chile endt på tredjeplass i U20 VM i Canada med spillere som i dag er stjerner. Alexis Sánchez (Arsenal), Arturo Vidal (Bayern München), Mauricio Isla (Cagliari) og Gary Medel Inter). Senere kom Gonzalo Jara og Fabián Orellana (Valencia) til.

IDENTITET:

Bielsa kjørte på med å gi unge spillere sjansen, og var høyst delaktig i spillernes utvikling. Den genierklærte treneren skal være full av ideer, og ha en særegen og klar evne til å formidle disse til spillerne - både på treningen og i garderoben. Bielsa oppmuntret ungguttene til å søke nye utfordringer, og ga dem en platform til å bli lagt merke til.

– Før var jeg uberegnelig, og løp rundt på banen uten mål og mening. Jeg konsentrerte meg dårlig både i kamper og på trening. Men Bielsa fikk meg til å innse hvor viktig den mentale biten er, og hjalp meg til å vokse som menneske, forklarte Arturo Vidal i 2010.

TAKKER BIELSA: Arturo Vidal krediterer sin tidligere landslagssjef for karrieren sin. Her er Vidal i aksjon mot Australia i helgen. Foto: Maxim Shemetov , Reuters

SUKSESS:

Den chilenske spillestilen var tradisjonelt konservativ med tekniske og habile spillere som nærmest bare ventet på hva motstanderne kastet mot dem. Men siden Bielsa har stilen vært langt mer forlokkende. Det dreier seg veldig kort fortalt om å presse motstanderne høyt, vinne ballen tilbake og så kjøre på med kjappe kontringer med mange spillere. Etter Bielsa har spillesystemet blitt fulgt opp av arvtakerne Jorge Sampaoli, som førte Chile til sin første Copa America-tittel i 2015 og i Juan Antonio Pizzi - som kopierte bragden i 2016.

– Spillemåten vår er veldig krevende, spillerne våre må legge ned mye arbeid i kampene. Våre motstandere er klar over dette og har en tendens til å ikke ta spillemessige initiativ mot oss, sa Pizzi mandag ifølge Marca.

Høy gjennomsnittsalder



Klart er at Chile-lagets gjennomsnittsalder er på 28,6 år i prøve-VM, og hvor flere av nøkkelspillerne som Arturo Vidal og Gary Medel er 30 år. Bare to spillere i troppen er under 23 år. Hvilket kanskje ikke er helt heldig med tanke på turneringens tette kampprogram.

Landslagskaptein Claudio Bravo (k) var tilbake i laget mot Australia i helgen, og er ventelig med igjen i aften.

Portugal vant gruppe A med seirer over New Zealand, vertsnasjon Russland og 2-2 mot Mexico. Landslagsjef Fernando Santos sparte ingen av sine angripere mot New Zealand, og det kan spillerne få kjenne på i kveldens oppgjør. Pepe (f) soner og Rapahel Guerreiro (f) er tvilsom.

Dette er et møte mellom de to lagene som slapp inn færrest mål i gruppespillet - kun to baklengs hver. Vi ser for oss at Chiles energikrevende stil kan få følger. Med VM 2014, Copa America i 2015 og 2016 så blir dette den fjerde strake sommeren Chiles stjerner får en kort ferie.

Portugal har ikke behøvd å ta ut så mye krefter mot enklere motstand i gruppespillet, og er vår favoritt til 2,15 i odds. I tillegg mener vi et målscorerspill på Chiles Alexis Sánchez til 3,25 i odds absolutt er innenfor rekkevidde. Spillestopp er kl. 19.55 og NRK2 viser kampen.