Sjekk Liverpools gode borteflyt mot topplagene

Liverpool har med sine 50 Premier League-mål scoret flest i løpet av 2016. Og hele 24 av disse målene er scoret på bortebane.

I kveld er det for andre gang klart for Premier Leagues nyvinning «Friday Night Football», og nettopp Chelsea-Liverpool på Stamford Bridge er blant de heteste matchene ligaen har å by på.

I motsetning til de øvrige tetsjiktrivalene er ikke disse klubbene med i Champions League eller Europa League i år, og slik har de begge hatt en snau uke til å forberede seg på.

Antonio Contes Chelsea hadde sikret seg tre åpningseirer før laget noe uheldig måtte nøye seg med 2-2 borte mot Swansea sist søndag. Men med all respekt for motstanderne West Ham, Watford og Burnley er dette den klart tøffeste kampen for Chelsea hittil under italienerens lederskap.

De møter et Liverpool fullstappet med selvtillit etter 4-1-utklassingen av Leicester forrige lørdag. Liverpool har dessuten unngått tap på sine to tidligere London-turer så langt i sesongen med 4-3-triumfen over Arsenal og 1-1 mot Tottenham som godkjente resultater.

Solid borteflyt mot gode lag



Den pene bortestatistikken mot gode lag har vært et fenomen under manager Jürgen Klopps elleve måneder lange styre. For se bare på resultatlisten etter at tyskeren ble ansatt 8.oktober 2015:

17.okt.: Tottenham - Liverpool 0-0

31.okt.: Chelsea - Liverpool 1-3

21.nov.: Man.City - Liverpool 1-4

14.aug.: Arsenal - Liverpool 3-4

27.aug.: Tottenham - Liverpool 1-1

Blant de heteste topplagene ifjor gikk Merseyside-klubben på bare ett bortetap - og det var for den kommende ligamesteren Leicester (0-2). The Reds røk riktignok på bortebane for West Ham og Southampton, men ingen de lagene var med i gullkampen selv om de havnet høyere enn Liverpool på sluttabellen.

Hvis man skal prøve og forklare dette enkelt så ser det ut til at Jürgen Klopps lag gjennomgående er sterkere når de på utebane spiller mot gode lag som ikke legger seg bakpå og slik tilbyr åpne rom for Liverpool til å boltre seg på.

Noen av scoringsmulighetene kommer man også til når gegenpressingen blir gjennomført til punkt og prikke. Det vil si press på motstanders ballfører og gjerne så høyt oppe på banen som mulig.

Ifølge BBC er Liverpool på andreplass når det gjelder poengplukking med 32 poeng på de 17 seneste matchene. Bare Manchester United er bedre med 34 poeng. Men samtidig har Liverpool kun holdt buret rent én gang på 12 bortekamper i dette kalenderåret - mot Aston Villa i februar.

Tidligere Liverpool-helt Jan Mølby hevder i sin Liverpool Echo-spalte at nøkkelen til en borteseier i aften er høyt tempo.

« Liverpool bør utfordre Chelseas bakre firer for det er bare én spiller der som kan henge med på The Reds tempo og bevegelser - Cesar Azpilicueta.» Han beskriver for øvrig Chelsea-keeper Thibaut Courtois og midtstopper David Luiz som gode spillere, men «tabbe-utsatte».

CHELSEA-DEBUT: Brasilianeren David Luiz (29) debuterer i kveld for andre gang for London-klubben etter sommer-overgangen fra PSG. Han stepper inn for den skadede kapteinen John Terry (35). Foto: Rebecca Naden , Reuters

Uansett har Chelsea kun vunnet to av ni siste tilsvarende ligamøter på Stamford Bridge. Men vertene har scoret minst to mål i sine fire åpningskamper i PL, og slik lander vi på et uavgjortforslag i denne matchen. Oddsen blir da 3,20, spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium overfører kampen.