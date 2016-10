Sjekk Kristiansunds utrolige tabellutvikling

Ydmykhet, ambisjoner og sulten på å vinne. Disse kjerneverdiene har ført Kristiansund BK på god vei mot Tippeligaen 2017.

«Vi tar én kamp av gangen», «Vi bygger stein for stein» er kjente uttrykk i fotballen. Sjelden blir det sånn, men Kristiansund har virkelig klart det. Siden debutåret i 2004 har Kristiansund forbedret sin tabellposisjon hvert år – med unntak av 2011 da de kom på samme plassering som i 2010. Nå leder de 1. divisjon med fire kamper igjen å spille.

– Vi har ikke oppnådd noe i 2016 ennå. Vi tar ingenting for gitt. Vi har posisjonert oss godt, men det kommer noen tog bak oss. Så vi må gjøre jobben selv. Er vi gode nok, får vi muligheten til å spille i Tippeligaen 2017, sier trener Christian Michelsen til VG.

– Er vi ikke gode nok i år, prøver vi igjen neste år. Eller i 2018. Jeg tror KBK kommer til å få smake på Tippeliga-fotballen, om det blir i 2017, 2018 eller 2019 vet jeg ikke.

KAN SMILE: Kristiansund-trener Christian Michelsen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Laget ble dannet i 2003, som en sammenslåing av seniorlagene til Kristiansund Fotballklubb og Clausenengen Fotballklubb, og sesongdebuterte i 2004 med en 2. plass i 3. divisjon.

Siden den gang har det kun gått én vei for laget.

I 2005 rykket de opp til 2. divisjon, der spilte de syv år med plasseringene 6., 5., 4., 3., 2., 2. og til slutt opprykk til 1. divisjon.

«Kokosliga»



Etter 9. plass i debutsesongen i 1. divisjon, har laget de siste to årene spilt kvalifisering til Tippeligaen – uten å lykkes. Denne sesongen har de vært hakket mer stabile, og leder 1. divisjon før den 26. serierunden.

I kveld kan de ta et nytt steg mot toppen av norsk fotball – med seier borte mot Ull/Kisa – som kjemper i motsatt ende av tabellen.

Deretter følger et ganske tøft program mot Fredrikstad, som kjemper for å unngå nedrykk, og opprykksjagende Jerv og Sandefjord.

– Vi er ett av tre lag som kan rykke direkte opp. Alle kampene kommer til å bli like tøffe. 1. divisjon blir omtalt som «kokosligaen». Alle lag har hele tiden noe å spille om. Vi møter to lag som kriger om opprykk og to lag som kjemper for å redde plassen, sier Michelsen.

Få nøkkelord

KBK-treneren påpeker gang på gang klubbens kjerneverdier, som en suksessfaktor.

– Vi er ambisiøse, ydmyke og ønsker å vinne fotballkamper.

Dette er nøkkelord som han mener går tvers igjennom klubben, på og utenfor banen. Og det er nøkkelen til klubbens suksess.

– Jeg har så utrolig lyst til å vinne fotballkamper, og så utrolig lyst til å vinne fotballkamper med KBK. Jeg er en bedre vinner enn taper, og da er jeg villig til å ofre mye for å få det til. Jeg er heldig som har en trenerkollega, støtteapparat, støttespillere og fotballspillere som tenker likt. Vi vet det kreves litt ekstra for å vinne. Vi er sultne.

På banen har de vist en enorm evne til å vinne tette og jevne kamper i «kokosligaen». De siste to sesongene er 20 kamper vunnet med ett mål – det er 66 prosent av lagets trepoengere.

– Vi har vært tydelige på at man ikke vinner fotballkamper alene. Kollektivet har alltid vært viktig. Vi har en gjeng som ønsker å få til noe sammen. Vi gir oss aldri. Det har gitt oss en mental styrke der vi har troen på at vi kan snu kamper, avgjøre jevne kamper og holde på ledelser. Det er alltid «vi», ikke «meg» eller «dem».

Trenger fem poeng

Kristiansund blir favoritter når de avslutter den 26. serierunden borte mot Ull/Kisa mandag kveld. Men Michelsen og hans menn står foran en svært tøff bortekamp. Vertene har vunnet sine seks siste hjemmekamper, og kjemper for å overleve i 1. divisjon.

Før kveldens møte med serieleder Kristiansund, har de riktignok ikke slått noen av de fire øvrige topp fem-lagene på eget gress. KBK jakter sin fjerde strake borteseier, og har vunnet de to siste gangene de har gjestet Ull/Kisa. Laget vant også det motsatte oppgjøret, og blir favoritter her.

1.85 er oddsen for at gjestene vinner dette. Etter at Jerv tapte for Bryne, trenger nå Kristiansund kun fem poeng for å sikre opprykket, vi tror de tar de tre første her.

