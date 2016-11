Sjekk Bales elleville Wales-statistikk

Å melde at Gareth Bale (27) er drivkraften i Wales' landslag er ingen overdrivelse. Her er tallene som bekrefter det.

Etter bare én seier på tre åpningskamper i VM-kvalgruppe D har ikke Wales råd til å rote bort flere poeng. I kveld spiller waliserne en viktig kamp mot tabelltopp Serbia i Cardiff.

Og nok en gang kan det hende at hjemmelaget må stole på at Real Madrid-stjernen leverer.

For etter at den walisiske fotballen for alvor løftet seg for to år siden har 27-åringen vært involvert i hele 17 av 28 Wales-fulltreffere. Eller skrevet på en annen måte: På 19 oppgjør har han laget 13 mål og fire assists.

Her er listen i tellende kamper fra 9. september 2014:

Andorra (b) 2-1 – to mål

Bosnia (h) 0-0

Kypros (h) 2-1 – assist

Belgia (b) 0-0

Isreal (b) 3-0 – to mål og assist

Belgia (h) 1-0 – scoret

Kypros (b) 1-0 – scoret

Israel (h) 0-0

Bosnia (b) 0-2

Andorra (h) 2-0 – scoret

Slovakia (EM) 2-1 – scoret

England (EM) 1-2 – scoret

Russland (EM) 3-0 – scoret

Nord-Irland (EM) 1-0 – assist

Belgia (EM) 3-1

Portugal (EM) 0-2

Moldova (h) 4-0 – scoret to – assist

Østerrike (b) 2-2

Georgia (h) 1-1 – scoret

Gareth Bale var en av de største stjernene i sommerens EM-sluttspill - der Wales kom seg helt til semifinalen. Der det ble 0-2-tap for senere EM-mester Portugal.

– Det som skjedde i EM var helt utrolig, vi skrev historie både som lag og som nasjon, forklarte Bale til Daily Mail tidligere i høst.

Den tidligere Southampton og Tottenham-spilleren har satt seg klare mål fremover med landslaget.

– Vi ønsker å fortsette med skrive histore og å holde frem med å klatre på FIFA-rankingen, sa han.

Det er også mulig at Bale har et privat siktemål om å overta tronen som den fremste målgjører i Wales-landslagsdrakt. Bale har scoret 25 landslagsmål siden debuten i 2006. Det er per i dag tre mål opp til legendariske Ian Rush.

På klubbnivå har det også vært suksess med to Champions League-titler for Real Madrid etter overgangen sommeren 2013. For to uker siden forlenget han kontrakten med mega-klubben til 2022 - en kontrakt som vil garantere ham 18 millioner pund i årlig inntekt, ifølge The Telegraph.

Til kveldens match vil waliserne bli løftet av at kreative Aaron Ramsey (mb) og formsterke Joe Allen (mb) er tilbake på laget. Men i forsvaret er både Ben Davies ig James Collins ute.

Serbia har hevet seg voldsomt Slavoljub Muslin (63) ble landslagssjef i mai. På seks kamper er fasiten 4-2-0. Etter to seirer i oktober over Moldova (3-0) og Østerrike (3-2) topper serberne puljen. Men i aften må laget klare seg uten Manchester City-backen Aleksandar Kolarov.

Wales må riste av seg det lille hintet av selvtilfredshet man kunne spore i 1-1-hjemmekampen mot Georgia senest. Og vi tror Wales er interesserte i å revansjere 1-6 og 0-3-tapene for nettopp Serbia i 2012 og 2013.

Slik det står tester vi en hjemmeseier til 2,20 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Eurosport Norge viser kampen.