Selnæs hylles før Neymar-møte: – Har vært strålende

Ole Kristian Selnæs (23) har fått en drømmestart på sesongen i Saint-Étienne. Men fredag blir det brått vanskeligere.

– Han har fått tilbake plassen sin som anker i en treer på midten. Det er en rolle som passer ham mye bedre enn da laget spilte med to midtbanespillere denne høsten, sier den franske journalisten Bernard Lions, som dekker Saint-Étienne i det daglige for storavisen L'Équipe.

I FORM: Ole Selnæs. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Selnæs imponerte i starten av forrige sesong, men fikk mindre og mindre spilletid på våren. I sommer har klubben skiftet trener, fra franskmannen Christophe Galtier til spanjolen Óscar García, noe som virker å ha gjort underverker for Selnæs.

– Det virker som han har fått mer muskler og brukt sommerferien til å komme i form. Vi er i ferd med å finne tilbake til den Selnæs som fansen ble forelsket i da han kom til klubben. Han har vært strålende, sier Lions.

Slik fikk Selnæs fansen i Saint-Étienne hektet på RBK-ropet:

«En leksjon i press»

Selnæs og Saint-Étienne står med full pott etter tre serierunder: 1-0 over Nice, 1-0 over Caen og 3-0 over Amiens. Den norske midtbanespilleren har spilt fra start til slutt i de tre kampene, og ifølge statistikknettstedet WhoScored har han vært blant lagets fire beste spillere så langt denne sesongen.

På spillerbørsen til sportsavisen L'Équipe har Selnæs alltid vært blant banens beste, med karakteren 6/10 i samtlige av de tre kampene (ingen spillere har fått mer enn 7 i løpet av oppgjørene).

Spesielt i 3-0-seieren over Amiens imponerte trønderen. Hans gode jobb i forkant av et Saint-Étienne-straffespark blir omtalt som «en leksjon i press» på klubbens egne Twitter-konto:

Lagerbäck-ros

Den gode sesongstarten til Selnæs har ikke gått ubemerket hen på landslaget. Landslagssjef Lars Lagerbäck trakk frem 23-åringens prestasjoner da han presenterte troppen til kampene mot Aserbajdsjan og Tyskland.

– Jeg har sett to av kampene hans i ligaen, og han har gjort det veldig, veldig bra. Jeg er klart imponert, må jeg faktisk si. Nå har han fordelen av at laget fungerer veldig bra. Det er et veldig, veldig godt spillende lag, sa Lagerbäck og utdypet:

– Noe jeg ikke har sett av ham tidligere, er den defensive delen av spillet hans som har blitt veldig bra.

Selnæs har alltid vært en svært populær mann blant Saint-Étiennes to klubbpresidenter, men den nye treneren Óscar García skal ikke ha vært helt overbevist av nordmannen før sommerens sesongoppkjøring.

Det tok imidlertid ikke mange treningskamper før García lot seg imponere av den tidligere Rosenborg-spilleren, som han har gjort til en av lederfigurene på laget.

Møter Neymar

Men om sesongen så langt har gått knirkefritt for Selnæs og hans grønnkledde lagkamerater, så får de en helt annen utfordring fredag kveld. Da kommer Paris Saint-Germain på besøk.

Hovestadsklubben har, i likhet med Saint-Étienne, vunnet sine tre første kamper, med en samlet målforskjell på 11-2. Sommerens stjernesignering Neymar har fått en eventyrlig start på sin franske karriere; tre mål og tre målgivende pasninger er fasiten etter å ha spilt bare to kamper.

Saint-Étienne er PSGs tøffeste motstander så langt i sesongen, men vi tror de klarer å vinne til slutt. Vi tror imidlertid at Selnæs & Co kan klare å holde unna superstjernene helt til pause.

Saint-Étienne er PSGs tøffeste motstander så langt i sesongen, men vi tror de klarer å vinne til slutt. Vi tror imidlertid at Selnæs & Co kan klare å holde unna superstjernene helt til pause.