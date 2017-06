Seks franske stjerner som kan ende i Premier League

Premier League-gigantene ventes å forsyne seg fra det franske landslagsfatet denne sommeren. VG har plukket ut seks av de mest aktuelle spillerne.

Kylian Mbappé (Monaco)

Når du scoret 15 seriemål og leverer åtte målgivende pasninger i din første Ligue 1-sesong, og scorer seks mål på dine seks første Champions League-utslagskamper, og blir kåret til Frankrikes beste unge spiller, og etablerer deg i den franske landslagstroppen – og du fortstat bare er 18 år gammel – så blir du ettertraktet.

Fenomenet Mbappé kan bli tidenes dyreste fotballspiller allerede denne sommeren. To klubber skal være godt i gang med å jakte tenåringen: Manchester City og Real Madrid har ifølge L'Équipe lagt inn hvert sitt bud på rundt 1,14 milliarder kroner.

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Beste spiller og toppscorer i EM i fjor, og tredjeplass på Ballon d'Or-kåringen for 2016; det er ingen overraskelse at storklubber ønsker å punge ut for Frankrikes lysluggede kjæledegge. Og sommerflørten med Manchester United er allerede godt i gang.

Overgangssagaen om Antoine Griezmann tar nye vendinger nærmest hver eneste dag. Spilleren uttalte nylig at det er «6/10» sjanse for at han drar til Manchester United, og «7/10» for at han blir i Atlético Madrid. Onsdag dukket det opp en reklamefilm for et kjent telefonmerke, der Griezmann fikk et anrop av en «José» – som umiddelbart ble satt i sammenheng med United-manager Mourinho.

BRENNHETE: Antoine Griezmann og Kylian Mbappé, her på vei til trening med det franske landslaget denne uken, jaktes av storklubber. Foto: Franck Fife , AFP

Benjamin Mendy (Monaco)

Venstrebacken Mendy har, som mange andre på det oppsiktsvekkende Monaco-laget som vant Ligue 1 og tok seg til Champions League-semifinale, blitt en særdeles ettertraktet mann. Han har etablert seg på det franske A-landslaget og kommer til å bli solgt i løpet av kort tid.

Ifølge RMC kniver Manchester United og Manchester City om å sikre seg Mendys signatur. Klubbene til José Mourinho og Pep Guardiola skal være villige til å legge over 400 millioner kroner på bordet for å sikre seg den raske, sterke og offensivt giftige vingbacken. City har nettopp sikret seg hans gamle lagkamerat Bernardo Silva, som allerede har bedt Mendy om å gå samme vei.

Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund)

Den lynkjappe driblevingen var uhyre ettertraktet også forrige sommer, da Borussia Dortmund fikk kloa i ham fra franske Rennes. Nå er han ett år eldre, og han har overbevist både i Bundesliga og Champions League, i tillegg til å etablere seg i den franske landslagstroppen.

Til tross for at han bare har vært der i ett år, og har kontrakt frem til juni 2021, kobles Dembélé allerede til enda mer ressurssterke og profilerte klubber. Ifølge L'Équipe er Manchester City, Barcelona og Real Madrid blant klubbene som har vist interesse for 20-åringen.

Djibril Sidibé (Monaco)

Sidibé var svært nærme å signere for Arsenal forrige sommer, men han valgte til slutt Monaco fordi han ikke følte seg helt klar ennå. Nå er han utvilsomt klar; Sidibé har levert varene på høyrebacken til fyrstedømmelaget både i Ligue 1 og Champions League. Han har også blitt førstevalget på høyrebacken til Frankrike.

ARSENAL-AKTUELL: Djibril Sidibé, som her hilser på fansen under en trening med landslaget den 29. mai. Foto: Franck Fife , AFP

Arsenal står angivelig fortsatt først i køen i kampen om Sidibés signatur. De mister trolig høyreback Héctor Bellerín til Barcelona, så de kan komme til å trenge en erstatter. Ifølge L'Équipe er Manchester City og Tottenham også interessert i ham. Monaco har allerede erstatteren til Sidibé klar i form av unge Almamy Touré, så det vil ikke være dramatisk for dem å miste ham.

Tiemoué Bakayoko (Monaco)

Den svære muskelmannen på Monacos midtbane er blant spillerne som virkelig skilte seg ut i Monacos ferd frem til Champions League-semifinalen. Bakayoko er riktignok ikke med i den franske landslagstroppen som skal spille kamper i juni, men det sier mer om Frankrikes midtbaneutvalg enn om Bakayoko selv.

PSG skal ha vist interesse for Bakayoko denne våren, men spilleren selv avfeide den muligheten under Canal Plus-programmet CFC: «Jeg kan ikke dra til en klubb som endte bak meg på tabellen.» CFC er nettopp forkortelsen til klubben han trolig ender opp i denne sommeren: Chelsea FC, som kan være villige til å betale nesten 500 millioner kroner.

N'Golo Kanté og Bakayoko – den midtbanen kommer mange til å misunne.

Landslagstrener Didier Deschamps forventes å stille med toppet lag. Det vil si slik, i en 4-4-2-formasjon: Hugo Lloris – Djibril Sidibé, Laurent Koscielny, Samuel Umtiti, Benjamin Mendy – Ousmane Dembélé, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Dimitri Payet – Antoine Griezmann, Olivier Giroud.

Det er så mange unge, sultne spillere som banker på døren til den franske førsteelleveren, at vi tror vi kommer til å få se et Frankrike-lag som hele tiden jakter scoringen.

