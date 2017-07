Så mye tjener milliardbutikken Monaco

Siden sommeren 2014 har Monaco tjent flere milliarder på smarte spillerkjøp og -salg. Og pengeregnet ser ikke ut til å gi seg.

Da den russiske oligarken Dmitry Rybolovlev (50) kjøpte opp fyrsteklubben i desember 2011, var det med planer om å kjøpe de dyreste superstjernene og bygge et lag i verdensklasse.

Klubben punget ut for Radamel Falcao, James Rodríguez og João Moutinho på sommeren i 2013. De tok sølv i sin første sesong etter opprykket til Ligue 1. Alle forventet en ny sommer full av elleville spillerkjøp. Men så sa det stopp.

På grunn av begrensningene til Financial Fair Play, et rådyrt skilsmisse for Rybolovlev, lave tilskuertall på stadion og skuffende sponsorinntekter, måtte den fremadstormende klubben legge om strategien.

De begynte å selge – og satset i stedet på å kjøpe unge, talentfulle spillere med videresalgspotensial. Stjernetrener Claudio Ranieri ble byttet ut med den unge, ukjente portugiseren Leonardo Jardim.

Og siden har Monaco skrevet en av Fotball-Europas største suksesshistorier. Klubben har ikke bare vunnet den franske ligaen og tatt seg til Champions League-semifinale. De har også gått svimlende 2,83 milliarder kroner i overskudd takket være smarte spillerkjøp og -salg.

Her er spillerne som har gjort Monaco til milliardbutikk:

Benjamin Mendy

Venstrebacken ble kjøpt fra Marseille for 15 millioner euro på sommeren i 2016. Etter storspill i Champions League og gjennombruddet på det franske landslaget, ble han solgt for 57,5 millioner euro til Manchester City denne sommeren. Tidenes dyreste forsvarsspiller.

Monacos overskudd: 396 millioner kroner.

Anthony Martial

Den talentfulle spissen ble kjøpt for fem millioner euro fra Lyon på sommeren i 2013. To år senere ble han, til tross for et begrenset antall kamper for Monacos førstelag, solgt til Manchester United for 50 millioner euro pluss en rekke mulige bonuser. Monaco har allerede tjent 10 millioner i bonus fordi spilleren har scoret 25 mål for United.

Monacos overskudd: 512 millioner kroner (potensielt 186 til i nye bonuser).

Tiemoué Bakayoko

Etter kun én sesong på proffnivå i Rennes, hentet Monaco den defensive spilleren for åtte millioner euro i 2014. Nå har de solgt Bakayoko til regjerende Premier League-mester Chelsea for 45 millioner euro.

Monacos overskudd: 345 millioner kroner.

Bernardo Silva

Etter et vellykket utlån i 2014/15-sesongen ble portugiseren kjøpt for 15 millioner euro fra Benfica på sommeren i 2015. Etter to sesonger som Monacos beste spiller, ble Silva denne sommeren solgt til Manchester City for 50 millioner euro.

Monacos overskudd: 325 millioner kroner.

James Rodríguez

Rodríguez var en av Monacos første prestisjesigneringer. Han ble hentet for 45 millioner euro fra Porto i 2013. Men det tok ikke lang tid før han var borte igjen. Etter å ha blitt kåret til VMs beste spiller i 2014, ble colombianeren solgt til Real Madrid for 80 millioner euro.

Monacos overskudd: 325 millioner kroner.

Layvin Kurzawa

Venstrebacken var bare 15 år da han kom til Monaco fra en mindre klubb i nærheten. Han ble oppfostret i klubben og ble en viktig del av førstelaget før han ble solgt for 25 millioner euro til PSG i fjor sommer.

Monacos overskudd: 232,5 millioner kroner.

Geoffrey Kondogbia

I likhet med Radamel Falcao og James Rodríguez var Kondogbia blant Monacos prestisjekjøp da klubben skulle satse på å bli et suksessrikt «kjøpelag». Han ble i klubben i to år før han ble solgt videre til Inter for 40 millioner i 2015.

Monacos overskudd: 232,5 millioner kroner.

Yannick Ferreira-Carrasco

Den belgiske midtbanespillerne kom fra Genk som juniorspiller. Han fikk sitt gjennombrudd på Monacos førstelag i 2012, slo igjennom i Champions League på våren i 2015, og ble solgt til Atlético Madrid for 20 millioner euro den påfølgende sommeren.

Monacos overskudd: 232,5 millioner kroner.

Aymen Abdennour

Monaco kjøpte den tunisiske midtstopperen fra Toulouse for 15 millioner euro i januar 2014. Han ble i klubben i halvannet år før Valencia kjøpte ham for 25 millioner euro på sommeren i 2015.

Monacos overskudd: 93 millioner kroner.

Valère Germain

Spissen kom til Monaco som 15-åring og har spilt over 200 kamper for førstelaget siden 2011. Denne sommeren ble han solgt til Marseille for 10 millioner euro.

Monacos overskudd: 93 millioner kroner.

Selv om Monaco har tjent 2,83 milliarder kroner på spillerhandel på tre år, venter trolig det største salget rett rundt hjørnet: Kylian Mbappé (18) skal være på vei til enten Real Madrid eller Manchester City for 1,7 milliard kroner.

Dessuten kobles både Fabinho og Thomas Lemar til storklubber og enorme summer.

Men baksiden av medaljen er at Monaco-laget ikke ser like imponerende ut denne sesongen som den forrige. Klubben har hentet unge spillere, som belgiske Youri Tielemans, men det er vanskelig å se for seg at de skal erstatte de solgte stjernene umiddelbart.

Derfor er det grunn til å tro at fyrsteklubben kommer til å slite i lørdagens supercup-oppgjør mot PSG, som spilles i Marokko lørdag kveld. PSG har, i motsetning til Monaco, beholdt alle sine viktigste spillere, og mønstrer derfor et betydelig sterkere lag på papiret.

