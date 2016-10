Så mange mål har stjernene scoret etter sine første 100 kamper

I lørdagens La Liga-kamp runder Neymar (24) sin Barcelona-match nummer 100. Sjekk La Liga-superstjernenes scoringsstatistikk på de første 100 kampene.

Barcelona er høyt oppe etter å ha banket Manchester City 4-0 i onsdagens Champions League. Men i hjemlig La Liga holder laget «bare» en 4. plass før dagens bortekamp mot Valencia.

Det blir også ligakamp nummer 100 for Neymar i Barcelona-drakt. Siden overgangen fra brasilianske Santos sommeren 2013 har han scoret 59 ganger. Skysports.com har sett på scoringstallene til megastjernene i den spanske toppserien i nyere tid.

Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar - man skulle kanskje på forhånd tro at trioen ville gå litt i veien for hverandre i Barca-angrepet. Men snarere har de heller utfylt hverandre - spilt hverandre gode. For i 2015 sikret den formidable trioen tilsammen 137 mål - av lagets totalt 180 mål i det kalenderåret.

1) Ingen slår - foreløpig - Cristiano Ronaldo i å score flest mål på 100 seriekamper. Real Madrid-avslutteren noterte 111 mål i løpet av sine første 100 La Liga-oppgjør etter Man.Utd.-overgangen i 2009.

2) Brasilianske Ronaldo laget massive 82 mål på sine første 100 kamper for klubbene Barcelona og Real Madrid.

3-4) Lionel Messi stod for 48 fulltreffere på sine 100 første matcher. Tidligere Barca-spiss David Villa slo i 2001 igjennom hos Sporting Gijón, hvor han laget 18 mål i sin første sesong. Som Messi trengte han 100 kamper på å score sitt mål nummer 48.

5) Karim Benzema rundet 45 mål da han nådde milepælen med 100 La Liga-matcher.

6) Real Madrid-legenden Raul nådde 44 mål på sine 100 første seriekamper.

7) Samuel Eto'o sikret seg 35 mål på sine første 100 toppseriekamper.

Luis Suárez har fortsatt en sjanse til å ta Ronaldos rekord - men da må han henge i. Uruguyaneren står foreløpig med 62 mål på sine første 70 La Liga-matcher. Ellers har Gareth Bale bokført 50 scoringer på sine første 88 La Liga-kamper.

Barcelona bekreftet ellers i går at Neymar har signert en ny kontrakt som binder ham til klubben til 2021. Iden forbindelse gjennomførte brasilianeren et intervju med Barca-TV der han forteller at han ikke visste hva slags miljø han kunne forvente seg i en klubb med noen av verdens beste spillere.

– Garderoben skremte meg litt. Jeg visste at Barcelona var en storklubb, og i starten var det hele et sjokk, innrømmer Neymar i et intervjuet, som er delvis gjengitt i Barcelona-avisen Sport.

– Men etter å ha møtt spillerne i garderoben første gangen forstod jeg at det var ydmyke folk som jeg raskt ble kompis med, og i dag regner som venner, forteller han.

Ettersom han ikke hadde spilt klubbfotball utenfor Brasil trengte den daværende 21-åringen litt tid på å justere seg til et nytt miljø. Men han er glad for overgangen.

– Jeg føler meg hjemme i Barcelona nå, understreker 24-åringen.

Barcelona røk 1-2 hjemme for Valencia i vår, men har ikke tapt en ligakamp på Mestalla siden mars 2008 (3-6-0).

Her mangler Jasper Cillessen (k), Jordi Alba (f) og Gerard Piqué (f).

Valencia vant forrige helg sin første kamp under den nye italienske treneren Cesare Prandelli (59). Men dagens hjemmelag har ikke holdt buret rent i noen av sine åtte ligakamper i høst. Her er Gulherme Siqueira (f) skadet.

Vi tror Valencia skal få slite med å stå imot et Barcelona som har vunnet tre av sesongens fire bortekamper. I et 1-0-handikappspill blir oddsen da 1,80. Spillestopp er kl. 16.10 og Viasat Fotball viser kampen.