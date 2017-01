Roser Liverpools keepere: – Et privilegium

«Alle» snakker om at Liverpool trenger en ny målvakt. Men David James mener gamleklubben er heldig med keepersituasjonen.

Den tidligere Liverpool-keeperen går ut og forsvarer Liverpools utskjelte keepere Loris Karius og Simon Mignolet.

– Liverpool har nå to keepere fra øverste hylle. Det er en mye bedre situasjon enn å ha en kjempegod keeper og en som ikke ønsker å være der. Så mange klubber har ikke en slik andrekeeper, så det er et privilegium for Liverpool, sier James, som er den keeperen med flest kamper i Premier League-historien (572).

– Karius har et stort forbedringspotensial. Snarere enn en dårlig keeper som kan bli god, mener jeg at han er en god keeper som kan bli veldig god. Hvis du ser på de fire siste kampene der Mignolet har vært tilbake i laget, har han holdt nullen tre ganger, og to av de innslupne målene har vært straffer. Jeg synes ikke keepersituasjonen er så dårlig som de skal ha det til, sier James ifølge Liverpool Echo.

Så langt denne sesongen har Karius og Mignolet delt broderlig på Premier League-minuttene. De to keeperne har spilt 10 kamper hver, og statistikkene er nærmest identiske: Karius har gjort 20 redninger og sluppet inn 12 mål, mens Mignolet har gjort 20 redninger og sluppet inn 11 mål, opplyser VGs faktaekspert Geir Juva.

Men etter at Mignolet overtok som førstekeeper etter Karius, som ble vraket etter en rekke tabber, har den belgiske sisteskansen levert gode prestasjoner: 10 redninger og tre baklengs på fem kamper. Det gir en redningsprosent på 77 % – bedre enn for eksempel David De Gea i Manchester United (75 %).

Nå venter trolig en etterlengtet mulighet for Karius, som bør imponere for å ta tilbake plassen fra en Mignolet i god form. Jürgen Klopp antyder klart at Karius trolig starter søndagens FA-cupkamp mot Plymouth, og tror at 23-åringen har hatt godt av en periode på sidelinjen.

– Han har vært helt strålende på trening, det var godt å se. Det er vanskelig å snakke om disse tingene offentlig fordi dere (pressen) lager en stor greie ut av det, og det er en del av problemet. Men vi kan ikke ignorere presset dere skaper. Vi må bare takle det og det er derfor vi endret keeper. Jeg er sikker på at Loris kommer til å nyte godt av å ha vært litt ute av laget. Det var bra for ham, sier Klopp på pressekonferansen før Plymouth-kampen.

Den tyske manageren skryter også av Mignolet.

– Simon har gjort en fremragende jobb siden han begynte å få spille igjen, og Loris har tvunget ham til å trene så godt han kan, fordi vi har to virkelig gode keepere, sier Klopp ifølge blant annet Express.

Han forventes å spare en rekke viktige spillere i kampen mot League Two-laget Plymouth i FA-cupens tredje runde.

Når Liverpool trolig stiller med en rekke urutinerte unggutter og nærmest et rent B-lag, og med tanke på hvor utrygge de har sett ut defensivt i perioder denne sesongen, er det grunn til å tro at lille Plymouth kan klare å sette inn en scoring på Anfield. Dermed prøver vi et spill på at begge lagene scorer til 2 i odds.