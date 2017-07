Rosenberg: - Dette er årets viktigste kamp

Markus Rosenberg (34) kom i 2014 hjem til Malmö for å skyte byens lag til Allsvenskan-gull og Champions League-suksess. Men kveldens kvalifiseringskamp kan bli MFF-kapteinens siste i Europa om man taper.

Etter 1-1 i den første Champions League-kvalikmatchen i forrige uke er Malmö FF pisket til å vinne eller spille uavgjort med minst 2-2 i bortemøtet med Vardar Skopje fra Makedonia.

Allsvenskans kanskje største stjerne for tiden, Markus Rosenberg, innrømmer at det står mye på spill.

– Det blir ikke mye viktigere enn det her. Vi står foran to ulike år med henholdsvis seier eller tap. Det er klart at kampen betyr alt, sier han til Kvällsposten.

Det var i februar 2014 at byens «fortapte sønn» vendte tilbake til moderklubben etter ti år for klubbene Halmstad, Ajax, Werder Bremen og West Bromwich - og totalt fire andreplasser i seriesammenheng i karrieren. Til tross før lukrative tilbud fra franske og tyske klubber - samt fristende oljemillioner i land som Saudi-Arabia og Qatar - vendte han hjem til Skåne.

Drivkraften var å endelig vinne et seriegull og å delta i Champions League med Malmö FF, som han begynte å spille for som femåring.

– Jeg forstår yngre spillere som vil ut og tjene penger. Men jeg er i en situasjon der jeg ikke lenger behøver å tenke like mye på det økonomiske som mine yngre lagkamerater. Hvorfor skal jeg ut å jage etter mer og mer hele tiden? Jeg har det jo bra uansett, fortalte han til Expressens Allsvenskan magasin våren 2015.

At han har skrevet seg inn i klubbens historiebøker er sikkert. Malmö FF vant seriegullet i 2014 og 2016. Klubben tjente millioner av kroner med Champions League-gruppespill i både 2014 og 2015. Men Rosenbergs kontrakt går ut ved sesongslutt.

Søndag var han med på sin første trening etter å ha vært rumpeskadet (!) siden seriekampen mot Eskilstuna 1. juli.

– Jeg vil alltid spille. Men det er opp til trener Magnus Pehrsson å ta ut laget. Jeg føler meg så klar som jeg kan føle meg etter én treningsøkt, forklarte MFF-ikonet til Sydsvenskan.

Klar er også norske Magnus Wolff Eikrem (26). Lørdag spilte han seriekampen mot Sirius, og gjorde forarbeidet til et mål. Tidligere i sommer var det spekulasjoner på at nordmannen vil vekk grunnet mindre spilletid i år enn før. At han ble tatt ut såpass tidlig lørdag taler til hans fordel hva gjelder spill fra avspark i aften.

TILLIT: Magnus Wolff Eikrem ser ut til å fått trenerens tillit igjen, og er ventelig med fra start i Makedonia. Dette bildet er tatt etter en scoring i 2015. Foto: Andreas Hillergren , NTB scanpix

Nok et pluss er det at Jo Inge Berget med sine to mål i helgen endelig fikk slutt på lang tids måltørke.

MFF har kun gått målløs fra én kamp i år (Kalmar FF borte). Og det faktum at man helt på tampen rotet bort en 3-1-føring til 3-3 i lørdagens Sirius-oppgjør bør fungere som en vekker.

I kveld gjelder det for svenskene å beholde tålmodigheten og å følge kampplanen ettersom hjemmelaget er videre med 0-0 og trolig vil drøye spillet.

At det ikke er ventet «ekstremhete» i Makedonia i kveld er neppe en ulempe for Malmö FF. Motivasjonen om at man trolig møter FC København i «Slaget om Skandinavia» i neste CL-kvalrunde spiller også inn. Borteoddsen er spilt ned fra 1,90 til 1,80. Spillestopp er kl. 17.55.