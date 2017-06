Ronaldo får støtte av sjefen: – Jeg ville brent hendene for ham

Spekulasjonene stormer rundt Cristiano Ronaldo etter at han ble beskyldt for skattesvindel. Nå får superstjernen støtte fra sin egen landslagssjef.

– Jeg har kjent Ronaldo i mange år. Jeg var hans siste trener i Portugal, da han bare var 18 år, sier Portugal-trener Fernando Santos ifølge ESPN.

Ronaldo beskyldes for ha unndratt 14,7 millioner euro i skatt. Dette skal være grunnen til at han angivelig ønsker å forlate Real Madrid og Spania til fordel for Manchester United eller PSG.

– Jeg ville brent hendene mine – og det er noe jeg sjelden gjør – for karakteren og integriteten til Cristiano, både som mann og som idrettsutøver, sier Santos.

Under lørdagens pressekonferanse i forkant av Portugals åpningskamp i prøve-VM mot Mexico, måtte landslagstreneren til slutt be pressen om å slutte å stille spørsmål om Ronaldo:

– Dette er siste ord om Cristiano. Jeg er sikker på at alle vil stille det samme spørsmålet, men vi representerer Portugal og skal spille mot Mexico i morgen.

Lagkamerat: – Ronaldo er motivert

Spanske og internasjonale medier har kokt over av Ronaldo-stoff etter at den portugisiske avisen A Bola hevdet at portugiseren er så rasende og frustrert over anklagene om skattefusk at han vil forlate Spania.

Gamleklubben Sporting har fridd til Ronaldo på sosiale medier, og spilleren kobles sterkere og sterkere til PSG og Manchester United.

Til tross for spekulasjonene tror André Silva, Ronaldos lagkamerat på det portugisiske landslaget, at stjernen klarer å fokusere på prøve-VM i Russland.

– Ronaldo er motivert. Det jeg kan se, er at han tar turneringen svært seriøst, er fullstendig dedikert til treningen, og tenker på neste kamp mot Mexico, sier Silva ifølge The Guardian.

Foreløpig er dette Ronaldos eneste offentlige kommentar til påstandene om skattesvindel:

