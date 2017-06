Romelu Lukaku: Enig med ny klubb

Den belgiske stjernespissen Romelu Lukaku hevder han er enig om en overgang til en ny Premier League-klubb. Det meste tyder på at det er Chelsea.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

– Agenten min vet hva som kommer til og skje, og det samme gjør jeg. Jeg holder meg rolig. Vi er enige med en klubb. Vi holder oss rolige og har en retning vi ønsker å gå i, sier Everton-spissen til Sky Sports.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Ifølge kanalen bekrefter Lukaku at det er snakk om en Premier League-klubb som skal spille i Champions League neste sesong.

– Vi snakker med klubben nå. Det viktigste er at jeg ønsker å vinne trofeer, sier Lukaku.

Lest denne? Diego Costa ferdig i Chelsea etter tekstmelding

Han scoret 25 mål i Premier League denne sesongen og er blant markedets mest ettertraktede spillere. Å bli værende i Everton er i hvert fall ikke aktuelt.

– Det er ikke et alternativ neste sesong, sier spissen.

Kobles til Chelsea

Britiske medier, inkludert The Guardian, skriver at Lukakus neste klubb trolig blir Chelsea. London-klubben er på utkikk etter en ny stjernespiss etter at Diego Costa bekreftet at han er ferdig etter en tekstmelding fra manager Antonio Conte.

Everton skal angivelig være ute etter en svimlende overgangssum på 100 millioner pund, altså nesten 1,1 milliard kroner. Dette for en spiller de kjøpte – fra nettopp Chelsea – for 28 millioner pund i 2014.

Slakter hverandre som romkamerater:

Sky Sports' fotballekspert og tidligere Liverpool-profil Jamie Carragher er ikke utelukkende positiv til en eventuell Lukaku-overgang til Chelsea.

– Noe av det jeg kritiserer ham mest for, er at han ofte er usynlig når han ikke scorer. Det er umulig ikke å sammenligne ham med Didier Drogba på grunn av størrelsen, kraften og farten. Men Drogba kunne være banens beste spiller selv om han ikke scoret, sier Carragher til Sky Sports.

– Men jeg tror han definitivt har potensial til å være en spiss i verdensklasse når du ser hvor mange mål han scorer. Jeg synes bare at han kan forbedre seg og bli mer komplett, sier Carragher.

Husk å følge VGs oddstipsside Tipster på Facebook og Twitter.



VGs tips: Storseier for Belgia

Fredag kveld skal Lukaku i aksjon for Belgia borte mot Estland i VM-kvalifiseringen. Belgia har vært i fyr og flamme i denne VM-kvalifiseringen med over fire mål i snitt og kun to baklengs på fem kamper.

Estland på sin side har sluppet inn tre mål i snitt på sine fem første kamper, og står med fire poeng.

Belgia vant det motsatte oppgjøret 8-1, og til tross for at Belgia tapte 2-0 sist de besøkte Estland (i 2009), får de et stort favorittstempel her. Vi tror de innfrir med 0-2 fra start til 2,00 i odds. Spillestopp er klokken 20.40.