Rebell-klubben som ikke vinner

Vegard Hedenstads (25) St.Pauli har supporterklubber i Europa og USA. Til tross for at den tyske 2.bundesligaklubben aldri har vunnet et viktig trofé, og for tiden ligger aller sist på tabellen.

Würzburger Kickers - St.Pauli avslutter i kveld den tolvte ligarunden i tysk 2.bundesliga. På elleve ligarunder har den populære Hamburg-klubben kun vunnet én gang i høst.

Vegard Hedenstad er ikke med i Norges landslagstropp til fredagens VM-kvalik mot Tsjekkia, men er er ventet å starte i Hamburg-lagets forsvar i kveldens Eurosport Norge-kamp.

Elverum-mannen med fortid i Stabæk, Freiburg, Eintracht Braunschweig ble St.Pauli-spiller i sommer. Der har han spilt i ni av høstens ligakamper. Men resultatmessig har det ikke startet optimalt for nordmannen og hans nye lagkompiser.

Laget holder til aller nederst på tabellen med bare én ligatriumf. Borteflyten viser svake 0-1-5 og 2-11 i målforskjell. I alle de tre siste bortekampene har laget unngått å score og sluppet inn minst to mål.

Mer enn et spill



Men utenfor banen skiller klubben seg ut. Den tiltrekker seg mange fans som ser på fotball som noe mer enn et spill. Med geografisk tilhold i nærheten av byens dokker og Reeperbahn har den blitt en magnet for folk som til en viss grad er desillusjonert med alle pengene og all hypen som finnes i dagens toppfotball.

Klubben og dens supportere har en aktivistisk slagside.

– Vi tar avstand fra rasisme og homofobi, støtter opp om de svake og fattige fordi det er viktig for oss. Det er i blodet vårt, forteller klubb-presidenten Oke Göttlich til Guardian.

Vegard Hedenstad beskrev klubben slik i Nettavisen tidligere i høst:

– Annerledes er nok stikkordet. Det har kanskje blitt vannet ut, men det er fortsatt en sterk kultur her med tanke på at alle er velkomne og at man stiller opp for klubben uansett hvordan det går, sa han.

Det gjør nok bortefansen også i kveld. Selv om laget må unnvære seks mann, blant annet gjelder det lagets mest målfarlige spiller Aziz Bouhaddouz (a), som er skadet.

Nykommer Würzburger Kickers befinner seg på øvre tabellsjikt, men hadde noen tunge uker i oktober med to strake tap og cup-exit. Sist ble det er 1-3-bortetap for Hannover - en kamp man til overmål misbrukte et straffespark.

Selv om hjemmeformen er variabel (2-1-2), har laget bygget seg opp en solid margin til bunnstriden. Og med tanke på gjestenes svake borteflyt og mange forfall bør vertene ha en bra vinnersjanse.

Hjemmeoddsen er 1,95, spillestopp er kl. 20.10 og Eurosport Norge sender oppgjøret.