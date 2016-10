Real Madrid har ikke tapt en kamp siden april

Av samtlige 98 lag i de fem største ligaene Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A og Ligue 1 er det kun fire lag som er ubeseiret i alle turneringer denne sesongen.

De fire er Real Madrid, Atlético Madrid og Köln og Hoffenheim.

Den regjerende Champions League-mesteren Real Madrid har etter 2-1-hjemmeseier over Sporting CP Lisboa og 2–2 borte mot Borussia Dortmund kommet fint i gang i gruppespillet. Og med to forventede seirer i de kommende dobbeltkampene mot Legia Warszawa vil spanjolene så godt som ha sikret avansement til cupspillet på nyåret.

Den 6. april 2016 er sist gang Real Madrid røk i en offisiell match – det var i CL-kvartfinalen borte mot Wolfsburg (0-2). Etter det tapet har de helhvite fra Madrid spilt 22 kamper, elleve i 2015/16-sesongen og elleve i inneværende sesong i alle turneringer. I løpet av de siste elleve oppgjørene i forrige sesong vant Real ti kamper, og spilte én uavgjort mot Manchester City (0-0).

Elleve kamper ut i denne sesongen har Real Madrid vunnet syv og spilt fire uavgjort. Det vil si at Los Blancos, som laget kalles i hjemlandet, i de seneste 22 kampene har vunnet 17 og spilt uavgjort i fem.

Ifølge sportsavisen AS har hele 15 forskjellige spillere tegnet seg på scoringslisten i høst. Og på de totalt 38 kampene laget har spilt etter at Zinédine Zidane overtok trenerjobben tidlig i januar har de scoret 101 ganger, som gir et snitt på 2,6 mål per kamp.

Det tror ikke Champions League-ekspert Roar Stokke er tilfeldig.

– Jeg mener Zinédine Zidane var smart og fulgte opp den spillemessige linjen som den tidligere treneren Carlo Ancelotti gjennomførte i årene 2013–15. Med det forkastet han Rafa Benitez-opplegget i 2015–16 som var kort fortalt en «ingen er større enn klubben»-filosofi: Det var et rigid system som ble hemmende på avslutterne Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og Karim Benzema, sier Viasat-kommentatoren.

– Det vil si at de nå kjører en mer direkte spillestil, hurtig i lengderetningen – en mer kontringsorientert fotball som passer bedre de tre lengst fremme, forklarer han.

Husker du?: Champions League-finalen 2016

Stokke tror videre at selv om Cristiano Ronaldo begynner å bli voksen – han fyller 32 i februar – så har Zidane to tanker i hodet samtidig når det gjelder bruken av portugiseren.

– På den ene siden innser ZZ at superstjernen kanskje ikke lenger orker 60 kamper i året. Det tror jeg de så etter kneskaden han pådro seg i sommer. Ronaldo er kanskje på 80–90 prosent i øyeblikket, sier Stokke og fortsetter:

– Men på den andre siden dreier det seg om å få sugd ut flest mulig mål av ham så lenge det går. Ronaldo er jo et fysisk monster, gjennomtrent og en nådeløs avslutter som fortsatt scorer fra alle vinkler og som fort kan nærme seg 40 mål denne sesongen, avslutter Stokke.

Real Madrid har sammen med nabo Atlético og de tyske lagene Köln og Hoffenheim klart å holde unna tap så langt i høst. Men det er Real som er det laget i de fem største ligaene som har den lengste kamprekken uten tap.

Til dagens duell er Real Madrid selvfølgelig storfavoritt. Real har ikke tapt en hjemmekamp i CL-gruppespillet siden oktober 2009. Laget fra den spanske hovedstaden har ifølge fourfourtwo bare unngått å score i én av sine 46 siste CL-gruppekamper.

Polske Legia Warszawa har tapt begge åpningskampene i CL med sammenlagtmålforskjellen 0–8. I hjemlig Ekstraklasa går det heller ikke noe særlig med bare tre seirer på 12 høstkamper. Fredag gikk Warszawa-klubben på et 2-3-bortetap for middelmådige Pogon Szczecin.

Sjekk ut: Her går Legia-supporterne til angrep på sikkerhetsvaktene



Slik det står kjører vi på hjemmeseier i et 0-3-handikappspill til 1,60 i odds.

Et annet mulig spill er at Cristiano Ronaldo scorer minst 2 mål eller mer til 1,90 i odds. Ronaldo later ofte til å være på ekstra på hugget i CL – fem av lagets åtte siste hjemmemål i turneringen er signert av ham. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Sport viser kampen.

