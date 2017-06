Real Madrid-fenomenet lovprises: – Tror jeg hallusinerer

Drømmesesongen til Marco Asensio (21) vil ingen ende ta. Nå spås han til å bli en av stjernene i neste års fotball-VM.

– Han kommer til å bli en verdensstjerne. Jeg er sikker på at han kommer til å bli en av de store stjernene allerede i VM i Russland neste sommer, sier Dani Ceballos, som deler rom med Asensio under U21-EM, ifølge AS.

Marco Asensio Willemsen – født av spansk far og nederlandsk mor – blir spådd som den neste store i fotballen idet han er i ferd med å fullføre en gjennombruddssesong som tatt ut av et eventyr.

Real Madrid så tidlig potensialet til den offensive midtbanespilleren, som imponerte for moderklubben Mallorca. I desember 2014 offentliggjorde de at spilleren hadde signert, men han ble sendt tilbake på lån til ferieøyen frem til august 2015.

Sjekk hvordan han herjet mot Makedonia:

Rafael Benítez anså ham ikke som klar for Real Madrids førstelag den sommeren, så han ble sendt på et nytt lån til Espanyol. Men i fjor sommer fikk Asensio, bare 20 år gammel, tillit av Real Madrid-sjef Zinédine Zidane. Og debutsesongen har gått over all forventning.

Asensio har vært en briljant reserve for angrepsstjernene Gareth Bale og Cristiano Ronaldo, og har satt sitt preg på Real Madrids historiske sesong: Unggutten scoret både lagets første mål (i UEFA Supercup mot Sevilla) og det siste i Champions League-finalen mot Juventus.

Sjekk Asensios vanvittige perle i Real Madrid-debuten:

Herjet med Makedonia

Etter La Liga- og Champions League-gull i sin første Real Madrid-sesong, skal kunstverket fullføres med en triumf i U21-EM, der Asensio er den største stjernen. I åpningskampen mot Makedonia var han rett og slett for god; tre vakre scoringer i en overlegen spansk 5-0-seier. Prestasjonen får lagkameratene til å tro at de ser syner.

– Jeg tror jeg hallusinerer når jeg ser ham. Han gjør meg forelsket, og overrasker meg hver gang han rører ballen. Det han gjør, er utrolig. Han spilte en fantastisk kamp, og forhåpentligvis fortsetter han slik gjennom hele EM, sier Spanias U21-spiss Iñaki Williams ifølge AS.

Den dominerende Asensio-forestillingen mot Makedonia har skaffet ham enorm oppmerksomhet i medier verden rundt. Enkelte vil ha det til at det – på grunn av Asensios utrolige talent – kanskje ikke er så ille hvis Cristiano Ronaldo skulle forlate klubben på grunn av påstandene om skattesvindel.

Selv er 21-åringen opptatt av å holde bena godt plantet på jorden.

– Jeg må være ydmyk og fortsette å jobbe hardt. Hyllestene må ikke gå i hodet på meg, sier Asensio ifølge Goal.

VGs tips: Spansk seier

Spanias neste motstander i U21-EM er Portugal. Nabolandene møtes tirsdag kveld.

Mens Spania har med alle sine beste spillere i aldersklassen – deriblant Héctor Bellerín, Saúl Ñíguez og nevnte Asensio – preges Portugal av at de også deltar i prøve-VM. Dermed er profilene André Silva, Bernardo Silva og Gelson Martins, som alle kunne vært med i U21-EM, ikke med i troppen.

Portugal tapte finalen i mesterskapet for to år siden, og startet sterkt med 2-0 over Serbia i åpningskampen, men vi synes det spanske laget ser et par hakk sterkere ut. Med buksa full av selvtillit og en Asensio som nærmest går på vannet om dagen, bør de kunne slå Portugal.

Derfor anbefaler vi følgende spill: Spania-seier over Portugal til 1,90 i odds. Kampen vises på Eurosport Norge. Spillestopp er klokken 20.40.