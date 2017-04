Rashford fullroser Zlatan: – Uerstattelig

Zlatan Ibrahimovic (35) har hatt en helt spesiell rolle overfor unggutten Marcus Rashford (19).

– Dere vil se resultatene i årene som kommer. Det jeg har lært av Zlatan, er uerstattelig, sier den unge United-spissen i et intervju med Manchester Evening News.

Rashford har overtatt hovedansvaret for å score Manchester Uniteds mål etter at Zlatan pådro seg en alvorlig kneskade som vil holde ham ute av spill i lang tid.

Nå får svensken ros for måten han har veiledet den talentfulle 19-åringen på denne sesongen.

– Ingen annen spiss i verden kunne kommet inn og lært meg så mye som han har gjort. Ingen kunne lært meg så mye om fotball og mentalitet som ham. Resultatene kommer til å vise seg, sier Rashford.

Hyller Zlatan-mentaliteten

Han forteller at det spesielt er én ting han kommer til å ta med seg etter å ha hatt Zlatan som mentor.

– For meg er det mentaliteten han har kommet inn med. Det er den viktigste tingen jeg vil prøve å ta med meg fra det han har gitt oss. Mentaliteten hans er det som gjør at han ligger i forkant av alle andre, sier Rashford.

Manchester United-manager José Mourinho var raskt ute med å spå at Zlatans tilstedeværelse kunne være til nytte for den unge spissen.

– Zlatan er strålende med ungguttene. Jeg tror dette er en gave for Rashford, sa Mourinho ifølge ESPN i august.

«Fantastisk» Mourinho-innflytelse



Rashford slo igjennom som lyn fra klar himmel forrige sesong, da han på våren gikk fra ukjent tenåring til å score fem mål på 11 Premier League-kamper.

Denne sesongen har han ikke vært like effektiv, med fem mål på 14 kamper fra start og 13 innhopp, men det skyldes også at han ofte har blitt brukt som kantspiller når Zlatan har spilt spiss.

Rashford, som har vist gode tendenser med tre mål på de fem siste kampene, forteller at utviklingen har vært enorm under José Mourinho – til tross for at målene ikke har kommet like hyppig.

– Mourinhos innflytelse på de unge spillerne, spesielt, er fantastisk. Vi vil at det skal fortsette, for han gjør oss til bedre spillere. Når jeg nå spiller på venstre eller høyre, ser jeg andre ting enn tidligere. Det er ting jeg ikke hadde naturlig i meg, sier Rashford til Telegraph og fortsetter:

– Jeg mener utviklingen min har gått veldig bra hele veien. Neste sesong kommer jeg til å ha enda mer erfaring i forskjellige situasjoner.

