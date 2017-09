Ramos forsvarer Barcelona-rivalen Piqué: – Han har vært eksemplarisk

Den kontroversielle midtstopperen Gerard Piqué forventes å få en tøff velkomst når det spanske landslaget skal møte Italia til skjebnekamp på Santiago Bernabéu i Madrid.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Den frittalende Barcelona-spilleren, som i lang tid har vært en klar forkjemper for et uavghengig Katalonia, bestemte seg i fjor høst for å legge opp landslagskarrieren etter VM i 2018.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Piqué har blitt en stadig mer upopulær figur blant spanske supportere etter gjentatte stikk mot Madrid og Spania, som da han klippet vekk de spanske fargene på landslagsdrakten før en kamp mot Albania. «De har drept gleden min», har Piqué sagt om sine spanske kritikere.

Les også: Spanske stjerner i ordkrig

Stopperen har gjentatte ganger blitt buet på av egne supportere under landskamper. Og under lørdagens VM-kvalifiseringskamp mot Italia, som spilles på Santiago Bernabéu i Madrid, trolig det stedet i verden hvor Piqué er mest forhatt, forventes buingen mot Piqué å nå sitt klimaks.

– Jeg vil ikke at de skal bue på Piqué eller noen andre. Du må alltid respektere spillerne som forsvarer våre farger og vårt land, og Piqué er en av dem, sier Sergio Ramos ifølge AS.

Les mer: Barcelonas storkjøp skaper oppstandelse

Godt vennskap

– Piqué har vært eksemplarisk på det spanske landslaget. Det hjelper ingenting å bue på ham, sier Ramos.

Real Madrid-midtstopperen har vært i en lang rekke feider med Piqué på klubbnivå. Som da Ramos reagerte på Piqués kjegle-kommentar, eller da han hånet Piqué etter El Clásico i februar.

Men på landslaget klarer kranglefantene tydeligvis å legge uenighetene til side. Faktisk er de blitt ganske gode venner, skal man tro Sergio Ramos.

– Alt har vært veldig bra mellom meg og Piqué. Det er et godt vennskap mellom oss som blir bedre og bedre hvert år. Det tror jeg man ser på banen hver gang vi spiller sammen, sa han ifølge ESPN i juni.

VGs tips: Spania-seier

Spania og Italia har vært i en klasse for seg selv i gruppe G: Begge står med 5-1-0 etter seks kamper, Spania med 21-3 i målforskjell, Italia med 18-4. Dette blir derfor det nærmeste man kommer en gruppefinale der vinneren får et solid grep om førsteplassen som gir direkte VM-plass.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Det endte 1-1 da lagene møttes i Italia. Den store utfordringen for spanjolene blir å finne en løsning som kan låse opp Italias stoppertrio Bonucci-Barzagli-Chiellini. Det skal være aktuelt for spanjolene å spille uten ren spiss, med en dynamisk trio bestående av Asensio-Silva-Isco på topp. Det høres lovende ut; spesielt den formsterke Asensio kan utgjøre forskjellen.

Vi tror på hjemmeseier på Santiago Bernabéu og anbefaler derfor et spill på Spania-seier til 1,75 i odds. Kampen vises på Eurosport Norge. Spillestopp er klokken 20.40.