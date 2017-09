PSG og Neymar får gjennomgå: – De tisser i bassenget

Pengefesten i Paris faller ikke i god jord hos det spanske fotballforbundet.

– PSG bare ler av Financial Fair Play, gjør de ikke? Vi har tatt dem i fersken i å tisse i bassenget. Neymar har gått ut på stupebrettet og tisset. Vi kan ikke akseptere dette, raser den spanske La Liga-presidenten Javier Tebas ifølge ESPN.

Han reagerer på sommerens pengebruk i PSG, og nevner også Manchester City i sitt oppgjør mot det han mener er regelstridig overgangsaktivitet.

Denne sommeren har Paris Saint-Germain brukt nesten fire milliarder kroner på å sikre seg Neymar og Kylian Mbappé – sistnevnte i en meget spesiell og kreativ låneavtale som «lurer» systemet.

Manchester City har heller ikke ligget på latsiden de siste månedene. De har punget ut over 2,3 milliarder kroner for keeperen Ederson, backene Benjamin Mendy, Kyle Walker og Danilo, og midtbanespilleren Bernardo Silva.

Se Mbappé ydmyke fransk veteran:

– Økonomisk doping

La Liga-president Tebas mener PSG og Manchester City bør straffes for å ødelegge overgangsmarkedet gjennom statsfinansiert pengebruk med røtter i henholdsvis Qatar og Abu Dhabi.

– PSG og City, og tidligere Chelsea, har hatt penger som de ikke har generert selv, og har kunnet oppnå en fordel gjennom dette. Takket være oljepengene kommer de til å ta alle spillerne, og vi må beskytte oss, sier Tebas ifølge Sky Sports.

Spania-stjerne hylles: – Selv ikke Messi har vært i nærheten

Han beskylder PSG for å drive med «økonomisk doping».

– Vi vet at disse klubbene kjemper for å bli verdens største merkevare. Vi har studert inntektene deres fra sponsorer og så videre. PSG tjener mye mer enn Manchester United på sponsorer. Det er umulig. Det er økonomisk doping, sier Tebas.

Belgia-profil slår tilbake: – Jeg røyker, jeg drikker

Fredag bekreftet UEFA at de har åpnet en etterforskning av PSGs overganger denne sommer. Organisasjonen bekreftet samtidig at de ikke kommer til å etterforske Manchester City.

Det franske ligaforbundet (LFP) setter lite pris på kritikken fra sin spanske nabo, og gjør det klart gjennom en pressemelding:

– Vi fordømmer de fornærmende uttalelsene til La Liga-president Javier Tebas på det sterkeste. Disse uverdige uttalelsene er ikke på høyde med en så respektabel institusjon som det spanske ligaforbundet, skriver de ifølge L'Équipe.

UEFA-president Aleksander Ceferin mener fotballen trenger strengere økonomiske regler og vil verken utelukke lønnstak eller kortere overgangsvinduer.

– Financial Fair Play ble startet for å skape stabilitet i fotballen. Og det var en suksess. Men tidene endrer seg. Vi må tilpasse og modernisere regelverket, og vi må gjøre noe for å få balanse i konkurransesituasjonen, sier UEFA-presidenten ifølge NTB.

