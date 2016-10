Presset van Persie tilbake på Old Trafford

Det har ikke gått på skinner for Robin van Persie (33) og Fenerbahce denne sesongen. Nå skal de forsøke å ryste Manchester United slik den tyrkiske storklubben gjorde for 20 år siden.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Etter syv serierunder i Tyrkia ligger Fenerbahçe på en svært skuffende niendeplass – hele åtte poeng bak Istanbul Basaksehir, Besiktas og Galatasaray. Det er ikke godt nok for storklubben. Og etter helgens 1-1-kamp mot Alanyaspor, våknet Robin van Persie opp til kritikk fra trener Dick Advocaat.

– Spisser må score mål. De ønsker å score mål, men de gjorde det ikke. Skal man kjempe om seriemesterskapet må man vise mer enn dette. Og da mener jeg ikke bare van Persie, men hele laget, uttalte han etter kampen.

I Europa League har det riktignok gått bedre for Fenerbahçe, klubben leder sin gruppe før kveldens kamp mot Manchester United – der Robin van Persie møter gamle lagkamerater.

Spissen spilte tre sesongen for de røde djevlene, og scoret 48 mål på 86 kamper. Ikke minst på Old Trafford trives han godt. 30 av hans 48 United-mål ble scoret på hjemmebane.

I sin første sesong i Tyrkia scoret han 16 mål på 31 kamper, men det var ikke nok til å skyte Fenerbahçe til seriegull. Denne sesongen står han med én scoring på drøyt 270 minutter på banen.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster

Møtes for femte gang

Fenerbahçe har vunnet de to av de tre siste oppgjørene sine mot Manchester United. Riktignok er dette henholdsvis 12 og 20 år siden, og i Champions League.

I 2004 var United allerede klare for sluttspillet, og stilte med et svært reservepreget lag. Men i 1996 sjokkerte Fenerbahçe da de slo et toppet Manchester United-lag på Old Trafford.

Totalt har Manchester United møtt tyrkisk motstand 12 ganger. Syv ganger har de vunnet, to ganger har det endt uavgjort og tre ganger har det endt med tap – to av disse altså mot Fenerbahçe.

Lite mål

Vi holder Manchester United som favoritter i dette oppgjøret. Mourinho har flere ganger uttalt at klubben ønsker å nå langt i turneringen, til tross for at flere spillere ble spart i oppgjøret mot Feyenoord.

Vertene kommer riktignok fra en tøff bortekamp mot Liverpool, der David de Gea reddet 0–0 og ett poeng.

Men gjestene kan ikke vise til spesielt god form, med to uavgjorte kamper på rad – som United. Og i den tyrkiske ligaen ligger de på niendeplass, hele åtte poeng bak Istanbul Basaksehir, Besiktas og Galatasaray på toppen av tabellen.

United er favoritter, og bør vinne på eget gress. 1,60 er oddsen for United-seier. Vi synes riktignok det er mer spennende med under 2,5 mål til 1,90 i odds, også under 1,5 til 3,40 er spennende her. Eventuelt uavgjort i handikapspillet med 0–1 fra start.

Fenerbahçe har scoret fire mål på sine fire siste kamper, og to på to i Europa League. United har scoret to mål på sine tre siste kamper, og ett mål på to kamper i Europa League. Totalt er det scoret fem mål i de fire kampene ett av disse lagene har vært involvert i så langt i Europa League.

Her kan du lese våre øvrige vurderinger av dagens oddsobjekter