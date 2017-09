Premier League-floppen Falcao bedre enn noensinne

De fleste trodde nok Radamel Falcao (31) hadde nådd toppen etter kneskadene og Premier League-nedturene. Sannheten er at målmaskinen aldri har vært farligere.

Colombianeren kom i 2014 tilbake fra en alvorlig kneskade og prøvde lykken i Premier League. Det endte med to svært mislykkede utlån, først til Manchester United så til Chelsea, hvor Falcao kun scoret totalt fem seriemål.

Da var det få som trodde at han skulle finne tilbake til nivået han viste i Atlético Madrid fra 2011 til 2013, da han var ansett som verdens kanskje aller beste spiss.

Men etter å ha rundet 30 år, og fått god tid til å trene seg opp igjen etter kneskadene, er «El Tigre » farligere enn noensinne.

Sensasjonelt effektiv

For selv om Monaco har mistet to av sine største angrepsstjerner i Bernardo Silva og Kylian Mbappé, slutter ikke Radamel Falcao å bøtte inn mål.

– 80 prosent av de som hyller ham nå, sa at han var ferdig for halvannet år siden. Han viser all sin klasse nå, sier Monaco-trener Leonardo Jardim til Ligue1.com.

Med ni mål etter kun seks serierunder leverer Falcao den sterkeste seriestarten av en spiss i Ligue 1 på 40 år. Hverken Edinson Cavani eller Zlatan Ibrahimovic har vært i nærheten av en slik kanonstart.

Teller man med hele Europa, er det bare Lionel Messi (11 mål i 2011/12) og Cristiano Ronaldo (10 mål i 2014/15) som har levert flere mål på de seks første serierundene enn Falcao.

Med et slikt målsnitt er Falcao i rute til å slå sin beste sesong noensinne: 28 seriemål for Atlético Madrid i 2012/13.

Men det som imponerer aller mest med Falcaos sesongstart, er hvor effektiv han er foran mål. Spissen har vist en nærmest sensasjonell treffsikkerhet: Ni mål på bare ti skudd innenfor stengene.

Sjekk dette drømmetreffet mot Rosenborgs motstander:

VGs tips: Storseier for Falcao & Co

Fredag kveld får han en ny mulighet til å pynte på statistikken sin når Monaco gjester et kriserammet Lille, som ligger på en alarmerende 17. plass etter fem kamper på rad uten seier.

Det meldes om intern uro i den nordfranske klubben: Kult-trener Marcelo Bielsa har angivelig et stadig dårligere forhold til Luís Campos, som har ansvar for rekrutteringen i klubben. Det er en situasjon Monaco kan utnytte.

Lille har til tider vært oppsiktsvekkende svake i forsvar denne sesongen, mens Monaco er landets mestscorende lag det siste året. Gjestenes spesialitet er offensive dødballer, mens Lille har sin store svakhet i å forsvare nettopp dødballer.

Vi tror det ender med Monaco-seier med minst to mål. Det er vårt anbefalte spill til 2,70 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.40.