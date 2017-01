Premier League-ekspert: - Bare å dele ut trofeet til Chelsea

En eventuell Chelsea-seier i kveld vil gjøre laget til det første som har vunnet 14 strake ligakamper i samme sesong. Nå mener en Premier League-ekspert at laget alt har gjort nok til å sikre seg sitt sjette ligamesterskap.

Det var for litt over tre måneder siden at Chelsea innledet sitt oppsving med en 2-0-borteseier Hull. Siden har laget gått fra triumf til triumf og blant annet feid over storlagene Manchester United og kveldens motstander Tottenham - samt tatt en sterk bortetriumf over Manchester City.

Mange forståsegpåere tenkte kanskje at laget ville få seg en knekk uten stjerner som N'Golo Kante og Diego Costa mot Bournemouth i jula. Men London-laget bestod den testen, og nyttårsaften ble Stoke slått 4-2 hjemme på Stamford Brdige.

Det hele er såpass imponerende i Antonio Contes debutsesong i Premier League at laget i kveld kan tangere Arsenals gamle rekordrekke med ligaseirer fra februar -august i 2002.

Robbie Savage (42) spilte for Leicester, Birmingham, Blackburn og Derby i årene 1997-2011. Midtbanespilleren hadde en energisk spillestil, og var tidvis kontroversiell. Etter den aktive karrieren har han slått seg opp som kommentator for BBC, BT Sport og The Mirror. Han er nesegrus i sin beundring av Chelseas bedrifter denne sesongen, og var ikke snau i sine uttalelser etter 2.juledagsrunden.

– 12 ligaseirer på rappen er bare briljant. Jeg tror de kan klare å slå Arsenals gamle rekord. Egentlig kan man like så godt gi Chelsea Premier League-trofeet allerede nå, sa han.

– De har et sterkt forsvar og et briljant angrep. De kan håndtere alle spillestiler, de makter å bryte ned motstandere. Bare gi dem trofeet, konkluderte waliseren ifølge The Sun.

EKSPERT: Midtbanespilleren Robbie Savage ledet i en periode PL-statistikken over å ha fått flest gule kort (89). Nå lever han av å ytre seg om PL-matcher. Foto: Paul Ellis , AFP

Tidligere Blackburn - og Newcastle-avslutter Alan Shearer (46) sa seg enig i BBCs Match of the Day-program senere på kvelden.

– Chelseas en-touch og to-touch-spill var helt enestående. Så fort de fikk det første målet var det bare et spørsmål om hvor mange de ville lage. Eden Hazard viser knallform og Willian hadde en fantastisk kamp. Laget er skikkelig «hot» for tiden, sa eks-landslagskapteinen for England.

Nå må man ta den rosende omtalen for det det er. Ekspertene står nok inne for utsagnene sine. Men i Fotball-England er ekspert-uttalelser fra eks-stjerner en egen «industri». Den inneholder såkalte «rent a quote-merchants», eller «ta betalt for å uttale seg-aktører» på norsk. Og da tror vi det er fort gjort å ta i litt i replikkene for å sikre seg å bli ringt opp igjen neste gang media trenger en ekspert-stemme.

For all del, Chelsea har vist fabelaktig form over tid. Men det er lov å minne om at laget til tross for den lange seiersrekken kun er fem poeng foran Liverpool før kveldens London-derby.

Bortelaget har ingen nye skader, hvilket betyr at Marcos Alonso (f) og John Terry (f) fremdeles er ute. Nemanja Matic (mb) stod over mot Stoke, men har muligens hvilt ferdig. Pedro (a) er spilleklar etter suspensjon.

Tottenham imponerte borte i 4-1-seieren mot Watford søndag. Det var lagets fjerde strake ligaseier, og det virker som at Dele Alli og Harry Kane for alvor har funnet formen. Og vi bare minner om at unge Kane har notert 17 mål på 17 London-derbykamper, ifølge BBC.

Her er Kyle Walker (f) og Jan Vertonghen (f) kvitt karantener, men Erik Lamela (mb) er tvilsom for spill.

Dette er to lag hvor fansen bare ikke liker hverandre, og hvor fiendeskapet på tribunene fort kan velte over på selve gressteppet - som det gjorde i kaoskampen for åtte måneder siden. Slik kan «Blir det rødt kort i ordinær tid?» til 3,25 i odds kanskje brukes.

Med Tottenhams gode 7-2-0-hjemmeform og 19-5 i mål er det ikke utenkelig at laget kan stanse Chelseas imponerende flyt. Men også Chelsea er gode defensivt, og derfor går vi for et uavgjortspill til 3,10. Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium overfører kampen.