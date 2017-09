«Potter-magien» som sendte Östersund til Europa League

Graham Potter (42) er engelskmannen som mot alle odds førte Östersund FK fra svensk fjerde nivå til Europa League-gruppespill på bare seks år.

Det foregår en fotball-revolusjon i Nord-Sverige, ledet av den for tiden kanskje mest suksessrike engelske manageren utenfor hjemlandet.

Da gruppespillet dro i gang for to uker siden lokket Norsk Tipping med spennende borteodds på svenskene mot ukrainske Zorya (2-0-seier). I kveld skal Östersund er det hjemmeduell med Hertha Berlin i gruppe J.

Da Potter skrev kontrakt med klubben holdt den til i 2.divisjon, Norrland, og han fikk fort høre av lokalbefolkningen at oppgaven med å bygge et slagkraftig fotball-lag i vintersportsbyen med sine 50 000 innbyggere var «håpløs» eller «umulig».

– Heldigvis var jeg tilstrekkelig naiv og optimistisk til å ikke høre på det jeg ble fortalt. Jeg følte hele tiden vi kunne få til noe her, forteller Potter, som i sin egen omflakkende karriere spilte back for blant annet Southampton og West Bromwich.

– I starten hadde vi tilskuertall på rundt 500, minnes han til The Guardian.

Nå er Jämtkraft Arena bygget ut til å ta 8466 tilskuere og tilpasset UEFAs krav. Slik har det gått etter tre opprykk, en 8. plass i Allsvenskan og et cupmesterskap i 2016 - som ledet til Europa League-spill i år. På veien til gruppespillet ble mektige Galatasaray, samt Fola Esch fra Luxembourg og greske PAOK slått ut i kvalifiseringen.

Klubbens verdigrunnlag bygger på at man «gjennom åpenhet, ærlighet og profesjonalisme skal vinne fotballmatcher og etablere seg som en eliteklubb i Sverige».

Det dreier seg om at man har klart å bygge en lagånd, hele tiden utvikle seg og å sørge for at klubben er i sentrum av lokalsamfunnet, ifølge The Telegraph.

Kulturprosjekt



Potters metoder er uvanlige. For eksempel insisterer han på at spillerne og øvrige ansatte skal ha forestillinger i lokalsamfunnet. Slik ble det til at klubben feiret opprykket til Allsvenskan i 2015 med å gjennomføre deres egen ballett-versjon av Pjotr Tsjaikovskijs «Svanesjøen» - for fulle hus. I år er det samisk kultur og et «samisk show» som er klubbens felles kulturprosjekt.

– Vi ønsker å skille oss ut, og det er noe av attraksjonen. Vi tror at kulturelle aktiviteter er en måte å få spillerne ut egen komfortsone, at det bygger lagånd. At det gjør dem modigere og på sikt mer komfortable i ukomfortable situasjoner, forklarer Potter.

At klubben gradvis har utviklet speidernettet, og har maktet å beholde flere av spillerne i regionen Jämtland som ellers mangler en sterk fotballidentitet hører åpenbart med til suksessoppskriften. Dessuten har klubbens ambisiøse og frittalende formann Daniel Kindberg (44) overtalt Östersund kommune til å være en støttespiller når det har vært nødvendig.

Laget befinner seg på en trygg sjetteplass på tabellen, og det er ikke til å komme fra at Europa League har tatt mye av fokuset siden i sommer. Kun tre av ti siste seriekamper er vunnet.

Mr. Potter har for vane å skifte litt på formasjon og taktikk fra kamp til kamp. Men et gjennomgående ÖFK-trekk i kampene er høy grad av ballbesittelse.

Hertha Berlin står med en godkjent 2-2-2-bundesligaflyt så langt. Første EL-gruppeoppgjør endte målløst mot Athletic Bilbao. Lagets sjetteplass ifjor ble grunnlagt på hjemmebane. På utebane viste statistikken middelmådige 3-3-11. Og begge ligatapene i høst har kommet utenfor hovedstaden.

Tyskerne skal i aksjon på et trolig noe uvant kunstgress, og må unnvære Davie Selke (a). Vertene stiller skadefritt, og har vunnet samtlige hjemmekamper i Europa League uten baklengsmål. Vi prøver skrellen til 3,15 i hjemmeodds og spillestopp er kl. 18.55.